Nimimerkki Several-Bar-6512:n kokoonpanossa ei ole jäänyt tilaa RGB-loisteelle, mutta 13,5 tuntia GIF-animaatioita pitävät taatusti huolen välkkeestä.

Erilaisten komponenttien ja oheislaitteiden valmistajat ovat alkaneet viime vuosina lisäämään enenevissä määrin näyttöjä tuotteisiinsa. Se ei ole kuitenkaan vielä tähän päivään mennessä saanut syrjäytettyä RGB-valaistusta parhaan pelisuorituksen takaajana.

Reddit-käyttäjä Several-Bar-6512 on nyt kuitenkin lähtenyt haastamaan RGB-valaistusta tosissaan ja saantu samalla valmistajien näyttöjen lisäilyt eri osiin näyttämään lähinnä amatöörien neppailulta. Several-Bar-6512:n tietokoneesta löytyy nimittäin peräti 13 näyttöä ja ainakin videon perusteella kaikki RGB-loiste on kytketty pois päältä, vaikka komponenttivalinnat vihjaavatkin vahvasti pelikoneen suuntaan. Näytöillä pyörii yhteensä yli 15 000 GIF-animaatiota, joissa riittää ihmeteltävää 13,5 tunniksi ennen kuin jokainen animaatio on ehtinyt pyörimään kerran läpi.

Several-Bar-6512:n Lian Li O11 Dynamic Evo XL -koteloon on asennettu huipputason rautaa. MSI:n X870E Carbon Wi-Fi -emolevylle on asennettu AMD:n Ryzen 9 9950X3D -prosessori, 96 Gt DDR5-muistia, MSI Ventus 3X GeForce RTX 5090 OC Edition -näytönohjain ja Samsungin 9100 Pro 4 Tt SSD-asema.

Koteloon mahdutettuun näyttöarsenaaliin lukeutuvat puolestaan yhteensä viisi Wownovan 5” (800×480) ja neljä 8,8” (1920×480) USB-näyttöä, yksi MagicRavenin 14,5” (3840×2400) siirrettävä näyttö, yksi VSDisplayn 12,7” (2880×864) näyttö ja kaksi Wisecocon 14” (3840×1100) näyttöä. Suurempia näyttöjä hallitaan kolmella Raspberry Pi 5:llä ja pienemmät pyörittävät GIF-animaatioita suoraan microSD-korteilta.

Käytännössä kaikki komponentit peittävät näytöt ovat näyttävä näky, mutta samalla aiheuttaa lippulaivatason raudan jäähdytykselle omia haasteitaan. Koteloon on saatu kuitenkin sopimaan näyttöjen ohella myös neljä kattoon asennettua Noctuan 120 mm:n tuuletinta ja kaksi lisää kyljessä, joskin kotelon ulkopuolelle sijoitettuna tilan puutteen vuoksi. Pohjaan on mahdutettu kolme 140 mm:n Noctuan tuuletinta ja jonnekin päin piilotetussa jäähdyttimessä vielä yhteensä kuusi 140 mm:n Noctuaa push-pull-konfiguraatiossa.

Lähteet: VideoCardz, Reddit