Coyl-pelipöydässä on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin, kuten räikeän punaiseen puhelinlankamaiseen virtajohtoon, jolla sähköt viedään sisäänrakennettuun haaroituspistorasiaan.

Yhdysvaltalainen ergonomisiin huonekaluihin erikoistunut Herman Miller on pelaajien keskuudessa tunnettu parhaiten luultavasti yhteistyöstään Logitech G:n kanssa. Yhtiöllä on kuitenkin myös omia pelaajille suunnattuja tuotteitaan.

Nyt Herman Miller on julkaissut uuden Coyl-pelipöydän sähköisellä korkeudensäädöllä. Pöytä ei ulkonäkönsä puolesta eroa merkittävästi massasta ja sen kenties silmiinpistävin erikoisuus on räikeän punainen puhelinlankamainen virtajohto, joka johtaa sähkön sisäänrakennettuun haaroituspistorasiaan. Helposti pienemmälle huomiolle jää pöydän sähkömoottorin säätö, joka on toteutettu nappien sijasta pyöriteltävä valitsin, joka mahdollistaa halutun korkeuden asettamisen tarkasti.

Perusvarustuksessaan pöydässä on mukana vain jalat, haaroituspistorasia ja pöytälevy. Jalkojen väri on joko musta tai valkoinen riippuen laminoidun pöytälevyn väristä. Vaalea Clear on Ash ja valkoinen pöytälevy paritetaan valkoisiin ja Medium Matte Walnut ja Ultra Black mustiin jalkoihin. Lisähinnasta pöytään saa koko leveydelle yltävän kaapelikourun, jonka kuoret vaikuttavat kankaisilta, sekä matalahkon reikälevyn kurkistamaan pöytälevyn takareunan yli. Reikälevyyn on saatavilla myös valmiiksi suunniteltuja lisäosia eri tarpeisiin, mutta niitä ei verkkosivuilla ole eritelty.

Herman Miller Coylin strategiset mitat on ilmoitettu vain tuumissa, joten niiden tarkkuus saattaa heittää hieman. Pöydän leveydeksi ilmoitetaan 152,4 senttimetriä ja syvyydeksi 72,4 cm. Pöydän minimikorkeus on 57,2 ja maksimikorkeus 123,2 cm. Sen luvataan kestävän 90,7 kg:n paino.

Toistaiseksi Herman Millerin uutuus on listattu sen Yhdysvaltain ja Kanadan verkkosivuilla, mutta ainakaan Suomen sivuille sitä ei ole ehditty vielä listaamaan, joten tarkat Suomihinnat jäävät vielä arvoitukseksi. Coylin lähtöhinnaksi Yhdysvalloissa on listattu 1095 dollaria ja kaikilla herkuilla 1825 dollaria, eli täkäläisessä valuutassa noin 943 ja 1572 euroa.

Lähde: TechPowerUp, tuotesivut