Reutersin lähteiden mukaan Yhdysvallat ovat estämässä käytännössä kokonaan kaupankäynnin Huawein kanssa laajentamalla kaupparajoitteensa 5G:n ulkopuolelle myös 4G:tä käyttäviin laitteisiin.

Reutersin lähteiden mukaan Yhdysvallat ovat kiristämässä otettaan kiinalaista Huaweita kohtaan asettamien kaupparajoitteiden suhteen estämällä kokonaan vientilisenssien myöntämisen valmistajalle.

Jo aiemmin Yhdysvallat on asettanut Huaweille vientirajoituksia ja erityisesti 5G-tuotteita Kiinan mobiilijätti ei ole Yhdysvalloilta käsiinsä saanut, mutta osalla yrityksistä on kuitenkin ollut oikeus jatkaa kauppaansa ja esimerkiksi Qualcomm on saanut myydä lippulaivajärjestelmäpiireistään 5G-modeemittomia versioita pelkillä 4G-yhteyksillä Huaweille.

Nyt Reutersin mukaan kolmen asian tuntevan henkilön mukaan Yhdysvallat olisivat kieltämässä kokonaan vientilisenssien tarjoamisen myös 5G-laitteiden alapuolelta kattaen 4G-laitteet sekä Wi-Fi 6- ja 7-laitteet.

Yhdysvaltain kauppaministeriön tiedottaja vastasi Reutersille heidän arvioivan jatkuvasti käytäntöjä ja määräyksiä, eli ainakaan täyttä kieltoa lähteiden kommentille ei annettu. Qualcomm ja Huawei kieltäytyivät kommentoimasta.

Lähde: Reuters