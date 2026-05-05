Samsung Electronicsin ensimmäinen vuosineljännes toi mukanaan noin 69 % kasvaneen liikevaihdon ja peräti 5,9-kertaiseksi kasvaneen nettovoiton.

Muistikriisi vaikuttaa ajankohtaisesti kaikkiin markkinoihin ja kuluttajien näkökulmasta tilanne on vähintäänkin ikävä. Muistivalmistajat ovat epäilemättä tilanteesta kuitenkin toista mieltä.

Samsung Electronics on pitänyt vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksensa ja sen myötä julkaissut myös yhtiön tuloksen. Samsung Electronics kattaa mm. Yhtiön elektroniikka- ja piirituotannon, mukaan lukien puhelimet ja muut vastaavat kuluttajalaitteet.

Samsung Electronicsin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 133,9 biljoonaa wonia eli reilut 77,5 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi jopa 69 % vuoden takaiseen nähden. Liikevaihdolla tehtiin myös tulosta ja viivan päälle jäi noin 33,1 miljardia euroa liikevoittoa, mikä on peräti 752 % paremmin kuin vuosi takaperin. Nettovoittoa yhtiö teki noin 27,3 miljardia euroa, jopa 5,9-kertaisesti viime vuoden 4,6 miljardiin euroon nähden.

Muun muassa muistivalmistuksesta vastuussa olevan Device Solutions -osaston osuus liikevaihdosta oli noin 47,3 miljardia ja liikevoitosta jopa 31,1 miljardia euroa. Hyvän tuloksen takaa löytyy ennen kaikkea yhtiön muistivalmistus, mikä teki kaikkien aikojen ennätyksensä myynneissä yhden neljänneksen aikana.

Kuluttajaelektroniikasta vastuussa olevan Device eXperience -osasto teki puolestaan noin 30,5 miljardin dollarin liikevaihdon, josta irtosi liikevoittoa reilut 1,6 miljardia euroa. Samsungin mukaan merkittävänä tekijänä parantuneeseen tulokseen oli DX:n mobiilipuolen MX:n eli Mobile eXperience -osaston neljänneksen aikana julkaisemat uudet Galaxy S26 -sarjan lippulaivapuhelimet.

Samsung uskoo muistien kysynnän jatkuvan kovana koko vuoden, mikä lupaa hyvää DS:n tulokselle jatkossakin. Uusien teknologioiden osalta yhtiö uskoo toimittavansa ensimmäiset HBM4E-näyte-erät asiakkailleen vuoden toisen neljänneksen aikana. Lisäksi osavuosikatsauksen tiedote paljastaa yhtiön odottavan uusia prosessoreita ja GPU-piirejä julkaistavaksi vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, josta muistiosasto luonnollisesti aikoo kärkkyä oman osuutensa. DS-osastoon kuuluva, järjestelmäpiireistä vastuussa oleva System LSI Business puolestaan odottaa kasvattavansa järjestelmäpiirien myyntiä loppuvuoden aikana ja vuoden jälkimmäisellä neljänneksellä se uskoo saavansa napattua sopimuksia myös uudelle lippulaivapiirilleen.

DX-osaston tulevaisuuden kuvissa odotetaan ainakin MX-osaston liikevaihdon laskevan vuoden toisen neljänneksen aikana, mutta koko vuoden osalta se uskoo liikevaihdon olevan viime vuotta suurempi.

