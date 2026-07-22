Älylasit muistuttavat perinteisiä silmälaseja ja sisältävät mm. Gemini-tekoälyavustajan sekä vastustusta kilpailijoiden laseissakin herättäneet kamerat avustamaan tekoälyä – tai vaikka ottamaan salaa kuvia.

Samsung julkaisi tänään Galaxy Unpacked -tapahtumassaan odotetusti uudet taittuvanäyttöiset puhelimet sekä uuden sukupolven älykellot. Tapahtumaan mahtui kuitenkin myös jotain täysin uutta, eli yhtiön ensimmäiset Galaxy-ekosysteemin älylasit.

Samsungin uudet älylasit ovat vielä toistaiseksi vailla virallisia nimiä. Yhtä kaikki, ne ovat yhtiön itsensä, Qualcommin ja Googlen sekä silmälasivalmistajien Gentle Monster ja Warby Parker yhteistyön hedelmiä. Ensin mainitut ovat vastuussa teknisestä puolesta ja jälkimmäiset itse lasien muotoiluista.

Silmälasien laskentavoimasta on vastuussa Qualcommin Snapdragon AR1 -alusta, joka pyörittää lasien Gemini-tekoälyavustajan puettaville laitteille suunniteltua versiota. Järjestelmälle riittää virtaa yhdellä latauksella parhaimmillaan 9 tuntia ja latauskotelossa riittää puhtia lataamaan lasit uudelleen seitsemään kertaan.

Lasit on varustettu kameroilla, jotka mahdollistavat paitsi viime aikoina kohua aiheuttaneen huomaamattoman salakuvauksen, myös ympäristön havainnoinnin tekoälyn toimesta. Laseissa on luonnollisesti mukana myös mikrofonit ja tuki äänentoistolle, sillä näytöttömänä laitteena tekoälyn hyödyntäm1inen ilman niitä muuttuisi perin haastavaksi. Puhekomentojen ohella ne tukevat myös kosketus- ja eleohjausta, joskin jälkimmäinen vaatii kaverikseen Galaxy Watch9 -älykellon.

Käytännön esimerkkeinä tekoälyn ja kameroiden sekä mikrofonien hyödyntämisessä tarjotaan valkotaulun tai kokouskeskustelun tallentamisen ja automaattisen järjestelyn Notes-sovellukseen. Laseilta voi pyytää myös esimerkiksi navigointineuvoja, ympäristön kartoittamista tai vaikkapa keskustelun reaaliaikaista kääntämistä. Laseihin pakatun tekoälyn luvataan ymmärtävän käyttäjän tarkoittaman kontekstin ja osaavan yhdistää tärkeät tiedot eri tehtävien välillä, mikä vähentää komentojen ja pyyntöjen turhaa toistoa.

Galaxy Unpacked -tapahtumassa oli esillä kahdet radikaalisti toisistaan poikkeavat versiot tulevista laseista. Gentle Monsterin kanssa luotu versio on muotoiltu rohkeammin trendikkyyttä hakien, kun Warby Parker -versio edustaa klassisempaa arkeen sopivaa kehysmallia.

Samsung ei ole ilmoittanut vielä, milloin lasit saapuvat myyntiin tai mihin hintaan, mutta jo tässä vaiheessa se varmisti, ettei niitä tulla näkemään myynnissä Pohjoismaissa.

Lähde: Sähköpostitiedote