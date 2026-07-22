Ultra-malli tekee paluun kahden vuoden tauon jälkeen – Watch9 sen sijaan ei saanut Classic-varianttia, kuten viime vuoden Watch8.

Samsungin heinäkuun Galaxy Unpacked -julkistustilaisuus on taputeltu ja tapahtumassa nähtiin uusien taittuvanäyttöisten Galaxy-puhelinten lisäksi myös Samsungin pelinavaus älylaseihin – josta saatiin ensimmäisiä maistiaisia toukokuussa – sekä kaksi uutta Galaxy-älykelloa, jotka ovat vaativaan urheilukäyttöön suunnattu Watch Ultra2 sekä Watch9, joka on seuraaja viime vuoden Watch8:lle.

Watch Ultra2 -huippumallin kehutaan pitävän sisällään koko Watch-tuoteperheen tähän mennessä suurimman, 800 milliampeeritunnin akun. Kapasiteetissa on siis harpattu 35 % edelliseen Ultra-malliin nähden, mutta Samsung kertoo molemmille kelloille akunkestoksi saman 60 tuntia (Always On Display käytössä). Muotoilu kellossa on pysynyt melko muuttumattomana sivupainikkeineen ja -rullineen, mutta kasvaneesta akusta huolimatta kellon titaanikoteloidun rungon paksuudesta on höylätty pois 12 %. Kellon halkaisija on edelleen 47 mm.

Järjestelmäpiiri on vaihtunut Samsungin omasta Exynos W1000 -mallista Qualcommin tuoreehkoon Snapdragon Wear Eliteen. RAM-muistia ja tallennustilaa on tarjolla jälleen 2 & 64 gigatavua – ensimmäisessä Watch Ultrassa (2024) tallennustilaa oli 32 Gt, joka kuitenkin tuplattiin viime vuoden kevyessä päivitysmallissa. Watch Ultra2:n 1,5-tuumaisen AMOLED-näytön maksimikirkkaus on noussut 3000 nitistä 5000 nitiin ja aiempi IP68-suojaluokitus on ottanut harppauksen IP69K-tasolle. Tuettuna on Bluetoothin lisäksi myös eSIM.

Kellon kanssa voi edeltäjämallin tavoin sukeltaa 10 ilmakehän paineen syvyyteen (10 ATM), mutta siinä on mukana myös eurooppalaisen EN13319-standardin mukainen syvyysmittari. Watch Ultra2:n kaveriksi on tulossa myöhemmin tänä vuonna myös Ultra2 Diving -sovellus, jolla voi seurata esimerkiksi sukelluksen nousu- ja laskunopeuksia.

Juoksemiseen kello tarjoaa esimerkiksi Trail Run -ominaisuuden korkeuden muutosten ja maaston vaikutusten seurantaan sekä uutena ominaisuutena reaaliaikaisia nesteytysneuvoja (Nutrition Alert) arvioimalla hikoilun määrää suhteessa kehonpainoon. Lisäksi Watch Ultra2:ssa on tietenkin kaikki Watch9:n terveysseurantaominaisuudet, joista tarkemmin alla.

Galaxy Watch9 tulee saataville 40 ja 44 millimetrin alumiinirunkoisina versioina, joiden muotoilua on optimoitu aiempaa tiiviimmin ja luonnollisemmin rannetta vasten istuvaksi. Kellojen sisällä sykkii Watch Ultra2:n tavoin Snapdragon Weat Elite -alusta, jonka tukena on 2 Gt muistia ja 32 Gt tallennustilaa. Watch9:n Super AMOLED -näyttö on kooltaan 40 mm:n versiossa 1,34″ ja resoluutioltaan 438×438, kun 44 mm:n versiossa kokoa on 1,47″ ja resoluutio on 480×480. Kummassakin tapauksessa näytön maksimikirkkaus on viime sukupolven tavoin 3000 nitiä. Akku on kooltaan pienemmässä versiossa 390 ja suuremmassa 445 mAh. Kellot ovat 5ATM-, IP68- ja MIL-STD-810H-suojattuja.

Watch9-kellojen ja Watch Ultra2:n terveysominaisuudet toimivat nykytrendien mukaisesti tekoälypohjaisia. Niiden BioActive-sensori kerää käyttäjänsä biometrisiä tietoja jatkuvasti ja muuntaa ne helposti ymmärrettävään muotoon auttamaan käyttäjää ymmärtämään kehoaan, sen muutoksia ja antamaan ennakoivia neuvoja jatkon varalle. Päivitetty uniapneatoiminto antaa syvällisemmän kuvan unen aikaisista hengityskatkoista samalla, kun elintoimintojen seuranta antaa hälytyksiä merkittävistä muutoksista kehossa. Heart Health Score on yksinkertainen tapa ymmärtää sydän- ja verisuoniterveyttä ja se sisältää myös yksilöllisiä suosituksia elämäntapamuutoksiin. Daily Cardio Load seuraa käyttäjän harjoitusmääriä ja arvioi palautumistarvetta sekä räätälöi niiden perusteella käyttäjälle henkilökohtaisia neuvoja. Fitness Index antaa puolestaan yksinkertaistetun kuvan kehon fyysisestä kunnosta ja auttaa asettamaan yksilöllisiä tavoitteita suorituskyvyn parantamiseen. Hearing-ominaisuus seuraa ympäristön ääniä ja varottaa käyttäjää, mikäli melutasot nousevat vaarallisiksi.

Watch9-kellot tulevat saataville 40 mm:n koossa grafiitin ja kerman värisinä ja 44 mm:n koossa grafiitin ja hopean värisinä, kun Watch Ultra2:n värivaihtoehdot ovat Titanium Silver ja Titanium Gray. Ultralle on tarjolla aiempaa keveympi ja hengittävämpi silikoninen Marine Band -ranneke, tarkeemmin määrittelemättömästä hybridimateriaalista valmistetun PeakForm Band -rannekkeen ja kankaisen Trail Band -rannekkeen. Watch9-kellojen rannekevalikoima kattaa aiempaa ohuemman ja pehmeämmän Sports Bandin, silikonisen Misty Bandin ja hyvin hengittävän Fabric Bandin.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 on hinnoiteltu Suomessa 749 euroon ja Watch9 44 mm BT-versiona 439 ja eSIM-versiona 489 euroon tai 40 mm BT-versiona 409 ja eSIM-versiona 459 euroon. Kellojen ennakkotilaukset aukeavat 27. heinäkuuta ja varsinainen myynti 5. elokuuta.

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