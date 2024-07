Vuotojen perusteella Flip6 tulee olemaan erittäin maltillinen uudistus uudella järjestelmäpiirillä, paremmalla pääkameralla ja suuremmalla akulla.

Uusien puhelinmallien kuvavuodot ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, mutta virallisten lehdistökuvien vuotaminen ennakkoon ei ole aivan yhtä yleistä. Tällä kertaa lehdistökuvia on kuitenkin vuotanut ja kohteena on Samsungin ensi viikolla julkaistava Galaxy Z Flip6.

Luottovuotaja Evan ’evleaks’ Blass on twiitannut X:ssä julki pitkän liudan Samsungin Galaxy Z Flip6 -puhelimen virallisia lehdistökuvia. Kuvista nähdään, että uutuuspuhelin tulee uudistumaan vain maltillisesti eikä esimerkiksi puhelimen etukannesta löydy koko sen alaa peittävää näyttöä usean kilpailijan tavoin, vaan näyttö on Flip5:n tapaan 3,4” ja varustettu 720×748-resoluutiolla. Täysin identtisestä näytöstä ei ole kuitenkaan kyse, vaan tiettävästi Flip6:ssa se tulee tukemaan 60 Hz:n sijasta 120 hertsin virkistystaajuutta. Sisänäyttö sen sijaan on vuotojen mukaan identtinen edeltäjänsä kanssa kaikilta ominaisuuksiltaan.

Kamerapuolelta löytyy sen sijaan vähän enemmän uutta ja puhelimen pääkamera on vuotojen mukaan päivitetty nyt 50 megapikselin sensorilla (f/1.8). 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sen sijaan vaikuttaa identtiseltä viime sukupolven kanssa, samoin kuin näytön läpi lyöty 10 megapikselin selfiekamera sisänäytön yläosassa.

Flip6:n sisällä tulee sykkimään tällä tietoa Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy -versio ja sen parina on joko 256 tai 512 Gt tallennustilaa ja muistia todennäköisesti 8 tai 12 Gt. Vaikka puhelimen mitat ovat pysyneet tiettävästi edeltäjänsä kanssa identtisinä, sisälle on muiden muutosten ohella saatu nyt mahdutettua 4000 mAh akku, kun Flip5:ssä oli 3700 mAh:n akku.

