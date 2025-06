Kolmikon muodostavat Smart Monitor M9, M8 ja M7, joista ensimmäisessä on QD-OLED-paneeli.

Samsung on julkaissut kolme uutta Smart Monitor -älynäyttöä, jotka ovat M9, M8 ja M7. Mallinimien kohdalla on tosin syytä muistaa, että Samsung käyttää usein samaa nimeä eri vuoden malleille. Uutuuksiin on leivottu Tizen OS Home -käyttöjärjestelmä, jonka päällä rullaa Samsungin One UI -käyttöliittymä sovelluksineen ja palveluineen. Samsung lupaa näytöille jopa 7 vuotta ohjelmistopäivitystukea.

Parrasvaloihin valmistaja nostaa hopeanhohtoisen Smart Monitor M9:n, jossa on 32-tuumainen QD-OLED-paneeli 3840 × 2160 pikselin 4K-resoluutiolla. Pelaajille mieleisiä ominaisuuksia ovat 165 hertsin virkistystaajuus, G-Sync Compatible -tuki sekä QD-OLED-paneeleille tyypillinen 0,03 ms:n gray-to-gray-vasteaika. Heijastuksia vähentää Glare-Free-pinnoite ja paneelin käyttöikää pidentää näytön oma jäähdytysjärjestelmä ja OLED Safeguard+ -ominaisuus.

Kuvan- ja äänenlaatua parantamassa M9:ssä on joukko tekoälyomianisuuksia, kuten AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro ja Active Voice Amplifier Pro. Näyttö on myös Pantone Validated -sertifioitu tarkkaa värien ja ihosävyjen toistamista varten. Lisäksi M9:ssä on sisäänrakennettu 4K-kamera videopuheluita varten.

Astetta edullisemmat M8- ja M7-mallit on varustettu VA-paneeleilla, joissa on niin ikään 4K-resoluutio. M8 tulee 32 tuuman koossa, kun taas M7:stä löytyy sekä 32 että 43 tuuman variantit. Myös kuvanlaatua parantavia tekoälyoptimointeja on mukana. Malleissa on hieman toisistaan erottuva muotoilu ja M8:ssa on rahtusen M7:ää kirkkaampi paneeli HDR10+-tuella, mutta molempien maksimivirkistystaajuus jää 60 Hz:iin. M8 on valkoinen, kun taas M7 on valittavissa mustana tai valkoisena.

Kaikki Smart Monitor -uutuudet tukevat Samsungin SmartThings-älykotijärjestelmää ja Multi Control -monihallintaa yhteensopivien Samsung-laitteiden kanssa. Näyttöjen mukana toimitetaan lisäksi kaukosäädin.

Uudet Smart Monitorit ovat saatavilla Samsungilta seuraavin suositushinnoin:

Smart Monitor M9 – 1699 €

Smart Monitor M8 – 569 €

Smart Monitor M7 – 429 € (32″) & 549 € (43″)

Lähde: Sähköpostitiedote