Uutuudet täydentävät valmistajan budjettiystävällisempää G4/G42-mallistoa.

AOC on jälleen tuonut myyntiin uusia edullisemman pään pelinäyttöjä, jotka ovat Q25G4SR, Q27G4ZR ja Q27G42ZE. Kaikissa kolmessa uutuudessa on IPS-paneeli 1 ms:n gray-to-gray-vasteajalla sekä Adaptive-Sync-tuella.

Uutuuskolmikon kärkimalli Q25G4SR on 24,5-tuumainen ja siinä on 2560 × 1440 pikselin QHD-resoluutio 300 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Näytöstä löytyy VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti, ja liikesumeutta vähentämässä siinä on myös MBR-tila (Motion Blur Reduction). Q25G4SR:ssä on kaksi HDMI 2.1- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä.

Q27G4ZR on 27-tuumainen ja myös sen resoluutio on 2560 × 1440 pikseliä. Virkistystaajuus yltää 240 Hz:iin, mutta sen kerrotaan olevan ylikellotettavissa 260 Hz:iin asti. Näytöllä on niin ikään VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti HDR-värejä varten. Liitäntöjä löytyy 2 × HDMI 2.0 ja 1 × DisplayPort 1.4.

Astetta karsitumpi Q27G42ZE on lähes identtinen Q27G4ZR:n kanssa, mutta siitä puuttuu HDR-sertifiointi ja siinä on vain yksi HDMI 2.0 -liitäntä.

AOC:n uutuusnäytöt ovat saatavilla seuraavin suositushinnoin:

Q25G4SR – 249 €

Q27G4ZR – 249 €

Q27G42ZE – 229 €

Lähde: Sähköpostitiedote