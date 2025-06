Tulevan simpukkamallin Flip7:n sydämeksi odotettava järjestelmäpiiri sisältää 10 tuoreimman sukupolven Arm-ydintä, 16 CU:n RDNA 3 -grafiikkaohjaimen sekä entistä tehokkaamman NPU-tekoälykiihdyttimen ja satelliittiyhteyksiä tukevan modeemin.

Samsung on saanut uuden sukupolven järjestelmäpiirinsä vihdoin valmiiksi ja julkaissut Exynos 2500:n virallisesti. Piirin odotetaan olevan käytössä tulevassa simpukkamallin Galaxy Z Flip7 -älypuhelimessa.

Kymmenytiminen Exynos 2500 valmistetaan Samsungin 3 nanometrin luokan GAA-valmistusprosessilla (Gate-All-Around FET). Yhtiön mukaan se toimii 1+7+2-konfiguraatiossa, mutta perinteisemmän laskentakaavan mukaan kyse on 1+2+5+2-konfiguraatiosta: yksi 3,3 GHz:n Cortex-X925-tehoydin, kaksi 2,74 GHz:n ja viisi 2,36 GHz:n A725-ydintä sekä kaksi energiatehokasta 1,8 GHz:n A520-ydintä. 2400:ssä oli käytössä sama konfiguraatio sukupolvea vanhemmin ytimin, mutta tehoydintä lukuun ottamatta hieman korkeammin kellotaajuuksin.

Xclipse 950 -grafiikkaohjain on selvästi edeltävää järeämpi, siinä missä 940:ssä oli käytössä 6 WGP:n eli 12 CU:n ja 4 ROP-yksikön konfiguraatio, on uudessa 950:ssä 8 WGP:tä eli 16 CU:ta ja 8 ROP-yksikköä. Myös NPU on kokenut päivityksen ja siinä on nyt 24 000 MAC-yksikköä jotka yltävät 59 TOPSin suorituskykyyn. Sukupolvea vanhemmassa Exynos 2400:ssä oli 17 000 MAC-yksikköä, mutta niiden kellotaajuus ja siten suorituskyky ei valitettavasti ole tiedossa.

Exynos 2500:n modeemi tukee edeltäjänsä tavoin 5G-verkoissa 3GPP Release 17 -tasoa ja kykenee 9,6 Gbps:n latausnopeuteen FR1-taajuuksilla (Frequency Range 1, alle 7 GHz:n taajuudet) ja 12,1 Gbps:n latausnopeuteen FR-2-taajuuksilla (mmWave-taajuudet). Uutta on puolestaan tuki NTN- eli Non-Terrestrial Network -satelliittiyhteyksille. Lisäksi tuettuina ovat Wi-Fi 7 ja Bluetooth 5.4, kun edeltäjä tyytyi 6E- ja 5.3-versioihin. Järjestelmäpiirin kuvaprosessori tukee edelleen maksimissaan 320 megapikselin sensoreita ja 8K-videokuvausta 30 FPS:n nopeudella.

Lähde: Samsung