GeForce RTX 5050 saapuu myyntiin heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla ja sen virallinen suositushinta ilmoitetaan myöhemmin.

NVIDIA on täydentänyt kaikessa hiljaisuudessa GeForce RTX 50 -sarjaa uudella mallilla. Uusi GeForce RTX 5050 on sarjan edullisin näytönohjain.

GeForce RTX 5050 perustuu Blackwell-arkkitehtuuriin ja uuteen GB207-grafiikkapiiriin. Grafiikkapiirissä on käytössä kaikki 20 SM-yksikköä eli 2560 CUDA-ydintä, 80 Tensor-ydintä, 20 RT-ydiontä ja 80 teksturointiyksikköä. Yhtiö ei ole kertonut ROP-yksiköiden tai L2-välimuistin määrää. Grafiikkaohjaimen perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,31 ja 2,57 GHz.

RTX 5050:n muistiohjain on 128-bittinen ja sen jatkeena on 8 Gt 20 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä tuottaa 320 Gt/s muistikaistaa. Näyttöliittiminä on oletuksena kolme DisplayPort 2.1b- (UHBR20) ja yksi HDMI 2.1b -liitäntä. Koko näytönohjaimen TDP-arvoksi on asetettu 130 wattia. Se tukee PCI Express 5.0 -standardia, mutta NVIDIA ei ole ilmoittanut PCIe-linjojen määrää.

Uusi GeForce RTX 5050 saapuu myyntiin heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla ja sen virallinen suositushinta ilmoitetaan myöhemmin.

Lähde: NVIDIA