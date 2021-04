Samsung julkaisi uudet Galaxy Book Pro- ja Pro 360 -kannettavat

Galaxy Book Pro- ja Book Pro 360 -kannettavat luottavat Intelin 11. sukupolven Core -prosessoreihin ja ne on suunniteltu toimimaan saumattomassa yhteistyössä muiden Galaxy-laitteiden kanssa.

Samsung kiusoitteli hiljattain julkaisevansa maailman tehokkaimman Galaxy-laitteen tämän kuun Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan. Kuten jo ennakkoon povattiin, kyse oli Galaxy-sarjan uusista kannettavista tietokoneista.

Galaxy-sarja laajeni tänään virallisesti Galaxy Book Pro- ja Galaxy Book Pro 360 -kannettavilla. Kannettavien kerrotaan hyödyntävän laajasti Galaxy-ekosysteemiä ja toimivan saumattomasti yhteen muiden perheen laitteiden kanssa. Sekä Book Pro että Book Pro 360 tulevat saatavilla 13- ja 15-tuumaisina versioina. Pro 360 -mallien mukana tulee myös päivitetty S Pen -stylus.

Kannettavat on veistetty kaikki pääosin samasta puusta. 13-tuumaisissa malleissa on 13,3”:n 1920×1080-resoluution SuperAMOLED-näyttö ja 15-tuumaisissa 15,6”:n niin ikään FullHD-resoluution SuperAMOLED-näyttö. Prosessoriksi voi valita 11. sukupolven Core i3-, i5- tai i7 -prosessorin Iris Xe- (i5 / i7) tai UHD Graphics (i3) -grafiikkaohjaimella. 15″ Pro -malliin voi valita myös erillisen GeForce MX450 -näytönohjaimen (EXT). LPDDR4X-muistia on tarjolla 8, 16 tai 32 gigatavua kaikissa paitsi 13-tuuman Pro 360 -mallissa, jossa muistia on saatavilla maksimissaan 16 Gt. Tallennustilaksi voi valita parhaimmillaan teratavun NVMe SSD-aseman.

Kannettavien suurimmat erot ovat niiden yhteyksissä. 15-tuumaiset mallit tukevat Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.1 -yhteyksiä, mutta 13-tuumaisissa malleissa on lisäksi tarjolla optiona mobiiliverkkoyhteys. Galaxy Book Pro 360 13:n saa varustettuna 5G-modeemilla ja Book Pro 13:n 4G LTE -modeemilla. Kaikkien Galaxy Book -kannettavien äänentoisto on toteutettu yhteistyössä AKG:n kanssa ja ne tukevat Dolby Atmos -tilaääntä. Sormenjälkilukija on sovitettu osaksi kannettavien virtapainikkeita.

Galaxy Book Pro 360 -mallien IO-valikoimaan kuuluvat yksi Thunderbolt 4 -yhteensopiva ja kaksi USB 3.2 -yhteensopivaa USB Type-C -liitäntää sekä 3,5 mm:n kuuloke/mikrofoniliitin ja MicroSD-kortinlukija. Book Pro -malleissa toinen USB 3.2 Type-C -liittimistä on korvattu Type A -liittimellä ja 15”:n malliin on lisätty myös HDMI-liitin. Kannettavien 63 (13”) tai 68 (15”) wattitunnin akun ladataan 65 watin pikalatausta tukevalla USB Type-C -laturilla.

Galaxy Book Pro 13:n strategiset mitat ovat 304,4 x 199,8 x 11,2 mm ja 870 (Wi-Fi) tai 880 (LTE) grammaa. Book Pro 15:n mitat ovat puolestaan 355,4 x 225,8 x 11,7 (INT) tai 13,3 (EXT) mm ja 1050 (INT) tai 1150 (EXT) grammaa. INT- ja EXT-mallien erot eivät käyneet ilmi tiedotteesta. Galaxy Book Pro -mallit tulevat saataville Mystic Blue-, Mysic Silver- ja Mystic Pink Gold -väreissä.

Galaxy Book Pro 360 13:n strategiset mitat ovat 302,5 x 202 x 11,5 mm ja 1040 (Wi-Fi) tai 1100 (5G) grammaa. Book Pro 360 15:n mitat ovat puolestaan 354,85 x 227,97 x 11,9 mm ja 1390 grammaa. Kannettavat tulevat saataville Mysic Navy-, Mystic Silver- ja Mystic Bronze -väreissä.

Samsung ei tiedottanut vielä kannettavien hintatasoa tai milloin niitä voi odottaa kaupan hyllylle. Tapahtuman videolla esiteltiin myös edullisempi Galaxy Book, mutta sen tekniset tiedot eivät olleet osa lehdistötiedotteita.

Päivitys:

Samsungin uutuudet ovat listattuina ja ennakkotilattavissa jo ainakin Gigantin verkkokaupasta. Gigantin mukaan kannettavat saapuvat varastoihin 18. toukokuuta. Galaxy Book on hinnoiteltu alkaen 679 euroa, Galaxy Book Pro alkaen 1099 euroa ja Galaxy Book Pro 360 alkaen 1199 euroa. Pro- ja Pro 360 -mallien mukana toimitetaan kaupanpäällisiksi langattomat Galaxy Bud Pro -kuulokkeet.

Lähde: Samsung