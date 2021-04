XPG:n ja Nidecin yhteistyö tuo legendaarisen Gentle Typhoon -tuulettimen takaisin markkinoille

Tutkan alta livahtanut XPG Vento Pro 120 PWM oli yhtiön ensimmäinen Nidecin Gentle Typhooniin perustuva tuuletin, mutta yhteistyön luvataan tuovan markkinoille myös täysin uusia tuotteita.

Tietokoneiden jäähdytysmaailmaa seuranneet muistelevat epäilemättä lämmöllä Nidec Servon legendaarisia Gentle Typhoon -tuulettimia. Tuulettimet olivat suosittuja etenkin nestejäähdytyksessä, kiitos voimakkaan ilmavirran ja pienen melun. Nykypäivänä tuulettimia saattaa löytää vielä etenkin Aasiasta, mutta käytännössä ne ovat jo kadonneet markkinoilta hyvän aikaa sitten.

Nyt ADATA on ilmoittanut tehneensä Nidec Servon kanssa sopimuksen sen Gentle Typhoon -tuulettimien käytöstä XPG-pelibrändinsä tuotteissa. Samalla pinnalle putkahti tutkan alta livahtanut viime vuoden lopulla esitelty XPG Vento Pro 120 PWM, joka perustuu alkuperäiseen Gentle Typhooniin. Kyseessä on nimensä mukaisesti 120 mm:n tuuletin ja se tarjoaa parhaimmillaan 3,15 mmH 2 O:n staattisen paineen sekä 75 CFM:n ilmavirran maksimissaan 28 dBA:n meluntuotolla.

Uuden yhteistyösopimuksen mukaan XPG tulee hyödyntämään Gentle Typhoonia Vento Pron lisäksi myös osana yhtiön muita tulevia tuotteita. Nidec Servon toimitusjohtaja Masayuki Mohrin lausunto vihjaa lisäksi, että tulevaisuudessa olisi luvassa täysin uusia, molempien yhtiöiden asiantuntemusta pelialasta sekä moottori- ja lapasuunnitelusta hyödyntäviä tuotteita.

