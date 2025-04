Uutuudet tuovat ensimmäistä kertaa kattavat tekoälyominaisuudet osaksi FE-sarjan taulutietokoneita.

Samsung on julkaissut Galaxy Tab S FE -sarjan taulutietokoneita joka toinen vuosi, viimeksi S9 FE:t vuonna 2023. Nyt on jälleen tullut aika uudelle FE-mallille ja tällä kertaa vuorossa on loogisesti Galaxy Tab S10 FE -sarja.

Samsung Galaxy Tab S10 FE -sarjaan kuuluu tuttuun tapaan kaksi mallia, perusmalli S10 FE ja kookaampi S10 FE+. Perusmallin näyttö on pysynyt ennallaan 10,9-tuumaisena, mutta S10 FE+:n näyttö on nyt kooltaan jopa 13,1-tuumainen, kun S9 FE+:n oli kooltaan 12,4”. Kasvaneen koon mukana tulee myös korkeampi resoluutio ja mikä kenties tärkeintä, näytön tarkkuus on parantunut samalla S9 FE+:n 243 PPI:stä 259 PPI:in. Pientä takapakkiakin on kuitenkin otettu, sillä toisin kuin S9 FE+:ssa, S10 FE+:ssa ei ole kuin yksi takakamera.

Galaxy Tab S10 FE -sarja tuo mukanaan ensi kertaa FE-taulutietokoneiden saralla myös kattavat tekoälyominaisuudet. Tuettuina ovat muista Galaxy-malleista tutut ominaisuudet, kuten Circle to Search with Google, Solve Math, Handwriting Help, Object Erase, Best Face ja Auto Trim. Jos taulutietokoneen kaveriksi hankkii Book Cover Keyboard -näppäimistön, ovat tekoälyominaisuudet kätevästi vain yhden Galaxy AI -näppäinpainalluksen päässä tilanteessa kuin tilanteessa.

Galaxy Tab S10 FE -sarjan tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: S10 FE: 254,3 x 165,8 x 6,0 mm, 497 (Wi-Fi) tai 500 grammaa (5G) S10 FE+: 300,6 x 194,7 x 6,0 mm, 664 (Wi-Fi) tai 668 grammaa (5G)

Suojaus: IP68

Näyttö S10 FE: 10,9”, 2304×1440, 90 Hz (16:10, 249 PPI, max 800 nitiä) S10 FE+: 13,1”, 2880×1800, 90 Hz (16:10, 259 PPI, max 800 nitiä)

Exynos 1580 -järjestelmäpiiri (1x 2,9 GHz Cortex-A720, 3 x 2,6 GHz A720, 4 x 1,9 GHz A520, Xclipse 540 GPU)

Muisti ja tallennustila: 8 Gt + 128 Gt, 12 Gt + 256 Gt, microSD-korttipaikka (max 2 Tt)

13 megapikselin takakamera, laajakulma, f/2.0

12 megapikselin selfiekamera, ultralaajakulma, f/2.4

Yhteydet: Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5,3, 5G-malleissa Sub-6 GHz tuki

Akku S10 FE: 8000 mAh, 45 watin pikalataus S10 FE+: 10 090 mAh, 45 watin pikalataus

Stereokaiuttimet

Muuta: Sormenjälkilukija virtapainikkeessa, S Pen -stylus (ei Bluetooth-ominaisuuksia)

Android 15, One UI 7

Samsung Galaxy Tab S10 FE ja S10 FE+ tulevat saataville välittömästi harmaina ja sinisinä versioina. S10 FE:n suositushinnat alkavat 629 ja S10 FE+:n 829 eurosta.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)