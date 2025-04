Pitkää uraa puolijohdeteollisuudessa tehnyt venäläisinsinööri toimi Venäjän hyväksi tiettävästi ainakin ASML:llä ja NXP:llä muun muassa varastaen tiedostoja puolijohdelinjaston perustamiseksi.

Maailman kehittynein puolijohdeteollisuus on nykyään keskittynyt pääosin Taiwaniin ja vasta viime vuosina EU ja Yhdysvallat ovat heränneet epävakaan geopoliittisen tilanteen vuoksi panostamaan myös paikalliseen valmistukseen. Kiina on jo pitkään pyrkinyt omalla tahollaan omavaraiseksi valmistajaksi ja Venäjä on käytännössä nykyään sen varassa, mitä Kiina suostuu sille tuottamaan.

Nyt Alankomaissa on paljastunut vakoiluvyyhti, jonka keskiössä on venäläinen insinööri ”German A.”. Insinöörin kerrotaan varastaneen ainakin ASML:ltä, NXP:ltä ja TSMC:ltä tietoja, joilla voitaisiin edesauttaa 28 nanometrin piirituotannon aloittamista Venäjällä. Miehen kerrotaan tienanneen salassa pidettävien tietojen myynnistä noin 40 000 euroa. Häntä uhkaa arviolta 18-32 kuukauden tuomio vakoilusyytöksistä.

German A.:lla on takanaan pitkä ura puolijohdeteollisuudessa. Hän aloitti harjoittelijana Imecin (Interuniversity Microelectronics Centre) tutkimuskeskuksessa Belgiassa vuosina 2008 ja 2009, jonka jälkeen hän liittyi kreikkalaiseen NCSR-tutkimuslaitokseen ja myöhemmin GlobalFoundriesn Saksassa sijaitsevaan Fab 1 -tuotantolaitokseen. Vuonna 2015 hän siirtyi maskitonta litografiateknologiaa kehittävään startup-yritys Mapperiin, joka meni vuonna 2018 konkurssiin. Sekä Yhdysvallat että Alankomaat olivat huolissaan Mapperin teknologioiden päätymisestä konkurssin myötä vääriin käsiin, joten sekä yhtiön teknologiat että henkilöstö, German A. mukaan lukien, sulautettiin ASML:ään.

German A.:n työsuhde ASML:lle päättyi vuonna 2021, kun hänen tehtävänsä ulkoistettiin. Hän päätyi hetken tuloksettoman työnhaun jäljiltä lopulta vuonna 2022 NXP:lle prosessiteknikon määräaikaiseen tehtävään. Tuolloin hän tilasi laitteistoja, joiden uskotaan olleen tarkoitettu päätyvän lopulta Venäjälle, mutta joita ei ikinä toimitettu.

Ennen pidätystään German A.:n kerrotaan saaneen käsiinsä ainakin 105 TSMC:n sisäistä dokumenttia sekä 88 TSMC:een liittyvää dokumenttia. Hänen uskotaan jakaneen saaliinsa Venäjälle pilvipalveluiden, viestisovellusten ja fyysisen USB-tikun kautta. Vaikka tiedostoissa ei tiettävästi ole kaikkein kriittisimpiä asioita, kuten konkreettisia tietoja tuotantolaitoksien rakentamisesta, niiden uskotaan sisältävän tietoja perustason 28 nanometrin linjaston perustamiseen, millä Venäjä voisi tuottaa armeijansa käyttöön riittävän moderneja piirejä.

Seikkaperäisemmän selostuksen miehen urasta ja toimista voit lukea Tom’s Hardwarelta lähdelinkin takaa.

Lähde: Tom’s Hardware