Samsungin taittuvanäyttöisten puhelinten mallisto laajeni uudella aiempaa leveämmällä kansinäytöllä varustetulla mallilla.

Samsung on julkistanut odotetusti tänään iltapäivällä järjestämässään Galaxy Unpacked -tapahtumassa uudet kahdeksannen sukupolven Galaxy Z -sarjan taittuvanäyttöiset puhelimensa. Samalla mallistoon saapui kokonaan uusi, aiempaa leveämpi Fold-malli ja sen myötä nimeämispolitiikkaa on laitettu uuteen uskoon. Fold7:n seuraaja tunnetaan Fold8 Ultra -nimellä ja uusi leveämpi malli on Fold8. Lisäksi mallistossa on tuttuun tapaan simpukkamallinen Flip8. Kaikkia malleja yhdistää entistä kevyempi, ohuempi ja kestävämpi taittuva rakenne.

Ehkäpä malliston mielenkiintoisiin uutuus on Galaxy Z Fold8, joka poikkeaa mittasuhteiltaan aiemmista Foldeista. 201 gramman painoisena se on kevyin Galaxy Z Fold -malli tähän mennessä. Paksuus on suljettuna 9,7 mm. Fold8 tarjoaa neliskanttisemman 10:16-kuvasuhteen 5,5-tuumaisen ulkonäytön sekä sen myötä 4:3 kuvasuhteen 7,6-tuumaisen sisänäytön. Rakenne on IP48-suojattu Ultra-sisarmallin tapaan.

Samsungin mukaan Fold8 on suunniteltu erityisesti taittuvan sisänäytön luonnollinen ja monipuolisesti hyödynnettävissä oleva 4:3 kuvasuhde silmällä pitäen ja yrityksen mukaan se sopii hyvin niin lukemiseen, pelaamiseen kuin videoidenkin katseluun. Samsung on vahvistanut kaikkien malliensa taittuvaa näyttöä uudella näyttöpaneelin alla sijaitsevalla titaaniseoskalvolla sekä titaanisella vahvikelevyllä. Niiden pitäisi tehdä näytöistä iskunkestävämpiä ja pienentää näytön uran syntymistä ajan saatossa. Sisänäyttöön on toteutettu myös uusi heijastuksia vähentävä pinnoite.

Sisällä Fold8:ssa on uusimman sukupolven Snapdragon 8 Elite gen 5 for Galaxy -lippulaivapiiri sekä 4800 mAh akku. 45 watin latausteholla akkuun luvataan latautuvan puolessa tunnissa 63 % varaustasoon. Toisin kuin kalliimmassa Fold8 Ultrassa, Fold8:ssa on vain kaksi takakameraa – 50 megapikselin pääkamera sekä ultralaajakulmakamera. Molempien näyttöjen selfie-kamera on tarkkuudeltaan tutut 10 megapikseliä.

Sisällä kaikissa uusissa Galaxy Z -malleissa on Android 17 -pohjainen One UI 9, joka tarjoaa kattauksen Samsungin viimeisimpiä tekoälyominaisuuksia. Niistä läheskään kaikki eivät kuitenkaan toimi toistaiseksi Suomeksi.

Fold7:n seuraaja on siis nimetty nyt Fold8 Ultraksi, jolla Samsung haluaa korostaa kyseessä olevan taittuvanäyttöisen mallistonsa huippuversio. Laitteesta on tehty 0,1 mm aiempaa ohuempi (suljettuna 8,9 mm, avattuna 4,1 mm) sekä entistäkin kevyempi – 215 grammaa.

Järjestelmäpiirinä on sama Snapdragon 8 Elite gen 5 for Galaxy kuin yrityksen muissakin huippumalleissa. Akun kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi yli kymmenellä prosentilla 5000 mAh:iin ja yritys käyttää akussa vihdoin modernia pii-hiili-andodia – tosin varman päälle pelaten toistaiseksi maltillisella piipitoisuudella. Samsung mainitsee myös 45 watin pikalatauksen hyödyntävän uutta kaksireittistä latausarkkitehtuuria, joka mahdollistaa lataamisen puolessa tunnissa 67 %:iin.

Kamerapuolella on päivitetty ultralaajakulmakamera uuteen 50 megapikselin sensoriin. 200 megapikselin pääkamera sekä 10 megapikselin 3x-tele ovat ennallaan. Samsung kutsuu kameraa nyt Ultra-tasoiseksi. Tuettuna on 8K-videokuvaus, APV-koodekki sekä Cine LUT -värimäärittely.

Simpukkamallinen Galaxy Flip8 ei ole kokenut mainittavia ulkoisia muutoksia edeltäjäänsä nähden, vaikka paino ja paksuus ovatkin pienentyneet hieman (avattuna 6,1 mm paksu, painaa 180 g). Rakenne on edelleen IP48-suojausluokiteltu. Näyttöjen koot ovat pysyneet muuttumattomina, eli kansinäyttö on 4,1-tuumainen ja sisänäyttö 6,9-tuumainen 120 hertsin AMOLED.

Toisin kuin muut taittuvanäyttöiset sisaruksensa, Flip8 käyttää täkäläisillä markkinoilla Samsungin omaa Exynos 2600 -järjestelmäpiiriä. Kameraosastolla ei ole tapahtunut kehitystä – 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapukselin etukamera ovat samoja. Myöskään akku-lataus-sektorilla ei ole tapahtunut muutoksia – 4300 mAh kapasiteetti on sama, kuten myös 25 ja 15 watin lataustehot.

Samsung kertoo uudistaneensa kansinäytön FlexWindow-käyttöliittymää ja tuoneensa siihen mm. Now Brief -ominaisuuden, joka ei tosin toimi kunnolla suomeksi.

Uusi Galaxy Z -mallisto on ennakkotilattavissa välittömästi ja hinnoiteltu Suomessa seuraavasti:

Flip8:

256 Gt – 1369 €

512 Gt – 1569 €

Fold8:

256 Gt – 2099 €

512 Gt – 2299 €

1 Tt – 2719 €

Fold8 Ultra:

256 Gt – 2299 €

512 Gt – 2529 €

1 Tt – 2929 €

Samsung julkisti samassa tilaisuudessa myös uudet Galaxy Watch9- ja Ultra2-älykellot sekä älysilmälasit.

Lähteet: sähköpostitiedote, Samsung