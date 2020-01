Samsung julkisti edullisemmat Lite-versiot Galaxy S10:stä ja Note10:stä

Samsungin mukaan uudet Lite-mallit tuovat yrityksen lippulaivamallistot entistä suuremman käyttäjäkunnan ulottuvilla.

Samsung on julkistanut juuri uudet Galaxy S10 Lite- ja Galaxy Note10 Lite -älypuhelimensa Suomen markkinoille. Molemmista malleista on liikkunut viime viikkoina runsaasti huhuja. Samsungin mukaan uusissa Lite-malleissa on tärkeimmät Galaxy-lippulaivamallistojen ydinominaisuudet, kuten viimeisin kamerateknologia, korkealaatuinen näyttö ja pitkä akkukesto. Edullisemmalla hinnoittelulla Samsung kuitenkin toivoo tavoittavansa entistä suuremman käyttäjäjoukon.

Toisin kuin muut Suomessa myynnissä olevat Galaxy S10 -mallit, Lite on varustettu Exynos-järjestelmäpiirin sijaan Qualcommin Snapdragon 855 -piirillä. Suuri 6,7-tuumainen Super AMOLED+ -näyttö tukee HDR10+:aa ja 32 megapikselin etukamera on sijoitettu näyttöreikään. Takakamerassa on 48 megapikselin laajakulmakamera Super Steady OIS -vakautuksella, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera ja viiden megapikselin makrokamera. Akun kapasiteetti on mukavat 4500 mAh.

Galaxy S10 Lite tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 75,6 x 162,5 x 8,1 mm

Paino: 186 grammaa

6,7” 1080 x 2400 Super AMOLED+ -näyttö, 20:9 kuvasuhde, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka

LTE-A, WiFi, Bluetooth 5.0

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera, laajakulmaobjektiivi, f2.0, Dual Pixel -tarkennus, Super Steady OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 5 megapikselin makrokamera, f2.4

Etukamera: 32 Mpix, f2.2

4500 mAh akku, USB Type-C, 25 watin pikalataus (USB PD)

Android 10, One UI 2

Note10 Lite -mallista löytyy puolestaan kalliimmista Note10-malleista tuttu S Pen -kynä, joka tukee tuttuja lisäominaisuuksia ja ilmaeleitä. Näyttö on Galaxy S10 Liten tapaan 6,7-tuumainen, mutta se ei tue HDR10+värejä. Järjestelmäpiirinä toimii hieman erikoisesti vuodelta 2018 peräisin oleva Exynos 9810. Takakamerat ovat sijoitettu pyöristetyn neliön muotoiseen kehykseen – tarjolla on 12 megapikselin pääkamera ja telekamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulma. Akku on sama kuin Galaxy S10 Litessä.

Galaxy Note10 Lite tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 76,1 x 163,7 x 8,7 mm

Paino: 198 grammaa

6,7” 1080 x 2400 Super AMOLED -näyttö, 20:9 kuvasuhde

Samsung Exynos 9810 -järjestelmäpiiri

6 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka

LTE-A, WiFi, Bluetooth 5.0

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera, laajakulmaobjektiivi, f1,7, Dual Pixel -tarkennus, OIS 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 12 megapikselin telekamera, 2x zoom, f2.2, OIS

Etukamera: 32 Mpix, f2.2

4500 mAh akku, USB Type-C, 25 watin pikalataus (USB PD)

Android 10, One UI 2

Uusien Lite-mallien myynti alkaa Suomessa 31. tammikuuta. Galaxy S10 Liten suositushinta on 679 euroa ja se tulee saataville Prism White-, Prism Black- ja Prism Blue -värivaihtoehdoissa. Note10 Liten suositushinta on puolestaan 629 euroa ja se tulee saataville Aura Silver-, Aura Black- ja Aura Red -väreissä.