Vaativampiin olosuhteisiin suunniteltu Galaxy Xcover Pro on varustettu nykyaikana harvinaisella vaihdettavalla akulla.

Samsung on ottanut useamman päivän varaslähdön ensi viikolla alkaviin CES-messuihin ja esitellyt joukon uusia puhelimia. Uutisoimme jo aiemmin uusista Galaxy S10 Lite ja Note10 Litestä ja nyt vuorossa on Galaxy XCover Pro.

XCover Pro on sarjalleen tuttuun tapaan suunniteltu astetta vaativampiin olosuhteisiin ja se on varustettu IP69-tason vesi- ja pölysuojauksella sekä MILSTD 810G -tason iskunkestävyydellä. Samsungin mukaan puhelin on testattu kestämään pudotus 1,5 metrin korkeudelta.

Samsungin uutuudesta löytyy myös muita erikoisuuksia, kuten vaihdettavissa oleva akku ja tuki mPOS-maksu- ja viivakoodiominaisuuksille. Vaativissa olosuhteissa arvostetaan varmasti myös näytön Wet Touch- ja Glove Mode -tukia. Puhelimen sormenjälkilukija on sijoitettu sen kylkeen ja sarjalle poikkeuksellisesti puhelimen etupuolella ei ole enää lainkaan fyysisiä painikkeita.

Samsung Galaxy XCover Pron tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 76,5 x 165,2 x 9,94 mm

Paino: 217 grammaa

6,3” 1080 x 2400 TFT-näyttö, 20:9 kuvasuhde

Tarkentamaton 2 GHz:n 8-ydinjärjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka (max 512 Gt)

Kaksoistakakamera: 25 megapikselin pääkamera 8 megapikselin kamera

Etukamera: 13 Mpix

4050 mAh vaihdettava akku, USB Type-C, 15 watin Super-pikalataus

Android 9.0 Pie

Galaxy XCover Pro saapuu Suomessa myyntiin mustana mallina 31. tammikuuta. Puhelimen suositushinta on 499 euroa.