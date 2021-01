Samsung julkisti uuden Exynos 2100 -lippulaivajärjestelmäpiirinsä

Piiri on varustettu integroidulla 5G-modeemilla.

Samsung on julkistanut odotetusti tänään uuden Exynos 2100 -järjestelmäpiirinsä. Uutuuspiiri on yrityksen huippumalli ja seuraaja viimevuotiselle Exynos 990 -mallille ja kilpailija Qualcommin uudelle Snapdragon 888 -mallille. Exynos 2100 valmistetaan Samsungin viiden nanometrin EUV-valmistusprosessilla, joka mahdollistaa 20 % alhaisemman virrankulutuksen ja 10 % paremman suorituskyvyn edeltäjämalliin nähden.

Piiri käyttää kolmen prosesoriydinryhmän rakennetta ja on luopunut oman suorituskykyisen ytimen käytöstä. Exynos 2100 sisältää yhden erittäin suorituskykyisen Cortex-X1-pohjaisen ytimen 2,9 GHz maksimikellotaajuudella, kolme Cortex-A78-ydintä 2,8 GHz maksimikellotaajuudella sekä neljä 2,2 GHz:n maksimikellotaajuudella toimivaa vähävirtaista Cortex-A55-ydintä. Prosessoritoteutuksen luvataan tarjoavan edeltäjämalliin nähden jopa 33 % parempaa moniydinsuorituskykyä, joka on ollut aiemmin Samsungin heikkous. Yhden ytimen suorituskyky on parantunut Samsungin omien testien mukaan 19 %.

Grafiikkasuorittimena toimii ARM Mali-G78 MP14, jonka suorituskyvyn kehutaan parantuneen 40 % edeltäjämalliin nähden. Piiri tukee myös 144 Hz:n HDR10+-näyttöjä, 4K resoluutiota sekä 8K-videoulostuloa ulkoiseen näyttölaitteeseen. Exynos 2100 tukee LPDDR5-muistia 51,2 Gbit/s muistikaistalla sekä UFS 3.1 -tallennustilaa.

Exynos 2100 on yrityksen ensimmäinen lippulaivapiiri, joka on varustettu integroidulla 5G-modeemilla. Modeemi tukee alle 6 GHz sekä mmWave-taajuusalueita, carrier aggregationia sekä 4G-yhteyksiä peräti 3 Gbit/s latausnopeudella ja 422 Mbit/s lähetysnopeudella (Cat.24/18).

Piirin kolmiytiminen NPU-tekoälysuoritin (neural processing unit) kykenee suorittamaan 26 miljoonaa operaatiota sekunnissa (TOPS), joka on yli 70 % enemmän kuin edeltäjämallissa. Neliytiminen kuvasignaaliprosessori tukee jopa kuutta kameraa sekä 200 megapikselin kamerasensoria, joka onkin huhujen mukaan Samsungilla julkaisuputkessa. Taitoihin kuuluu myös mahdollisuus yhdistää useamman eri kameran kuvadataa ultralaajakulmakameran tai zoomauksen kuvanlaadun parantamiseksi. Piiri kykenee myös 8K 60 FPS H.265 -videopurkuun ja 8K 30 FPS H.265 -pakkaukseen.

Piirin kerrotaan olevan jo massatuotannossa ja huhujen mukaan Exynos 2100 -piiri tullaan näkemään käytössä Samsungin torstaina julkaistavissa Galaxy S21 -älypuhelimissa.

