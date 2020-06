Uudet Galaxy Book S-, Galaxy Book Ion- ja Galaxy Book Flex -kannettavat ovat varustettu Intelin uusilla prosessoreilla, pitkällä akkukestolla ja Wi-Fi 6 Gig+ -yhteydellä.

Samsung lanseeraa Pohjoismaiden markkinoille uudet Galaxy Book -sarjan kannettavat tietokoneet. Ion- ja Flex-mallit on varustettu Intelin 10. sukupolven Intel Core i5- ja i7 -prosessoreilla ja Book S:ssä on käytössä Intelin uusi Lakefield-koodinimellinen Foveros-paketointiteknologiaa hyödyntävä Core i5 -prosessori Hybrid-tekniikalla. Galaxy Book S on ohut, Galaxy Book Ion suorituskykyinen ja Galaxy Book Flex on suunniteltu luovaan käyttöön.

”Uuden Galaxy Book -malliston avulla tuomme suomalaisasiakkaiden saataville tehokkaita premium-luokan kannettavia tietokoneita, joissa on markkinoiden kehittyneintä akku- ja näyttötekniikkaa. Samsungin eri tuoteryhmien parhaat ominaisuudet yhdistyvät Galaxy Bookeissa käytettävyyteen, minkä lisäksi kannettavamme toimivat saumattomasti yhteen mobiiliekosysteemiemme uusimpien innovaatioiden kanssa”, kertoo Samsungin Pohjoismaiden kytkettyjen laitteiden myyntijohtaja Fredrik Pantzar.

Galaxy Book S

13-tuumaisella 600 nitin kirkkauteen kykenevällä TFT-LCD-kosketusnäytöllä varustettu Galaxy Book S on 11,8 mm ohut, joka painaa 950 grammaa. Galaxy Book S:ssa ei ole tuulettimia, joka mahdollistaa ohuemman rungon ja hiljaisen käytön. Prosessorina on 10 nanometrin prosessilla valmistettava Core i5-L16G7, joka on varustettu viidellä ytimellä. Yksi ytimistä on Ice Lake -prosessoreista tuttu suorituskykyinen Sunny Cove ja neljä muuta heikompia Atom- ja Celeron-prosessoreista tuttuja Tremont-ytimiä. Kannettavassa on vakiona 8 gigatavua keskusmuistia, 512 Gt tallennustilaa, jota on mahdollista laajentaa microSD-tuen avulla teratavuun asti ja akkukestoksi luvataan 17 tuntia.

Galaxy Book Ion

13- ja 15-tuumaisella QLED-näytöllä saataville tulevassa Galaxy Book Ionissa on magnesiumrunko ja 13-tuumaisen mallin paino on 970 grammaa ja 15-tuumaisen 1,19 kg. Prosessorina on 14 nanometrin Comet Lake -koodinimellinen 10. sukupolven neliytiminen Core i5 tai 6-ytiminen Core i7 Hyper-Threading-ominaisuudella varustettuna. Keskusmuistia on mallista riippuen 8 tai 16 gigatavua, NVMe-tallennustilaa 512 gigatavua ja akkukestoksi luvataan 22 tuntia yhdellä latauksella. Tasohiireen on integroitu langaton Qi-virranjako-ominaisuus, jolla voidaan ladata muita laitteita, kuten älypuhelimia, kuulokkeita ja älykelloa.

Galaxy Book Flex

13-tuumaisen QLED-näytöllä varustetun Galaxy Book Flexin mukana on kynä, 360 asteen saranat ja kosketusnäyttö, joten sitä voi käyttää tabletin tavoin, piirtoalustana tai muistilehtiönä. Prosessorina on 10 nanometrin Ice Lake -koodinimellinen 10. sukupolven Core i7. Keskusmuistia on 16 gigatavua, NVMe-tallennustilaa 512 gigatavua ja akkukestoksi luvataan 20 tuntia. Mukana tulevan S-kynän avulla voi tehdä muistiinpanoja ja luonnostella suoraan näytölle. Kynä toimii myös liikeohjaimena, joten sillä voi esimerkiksi vaihtaa esityksen sivuja.

Kaikissa kannettavissa on käytössä Full HD- eli 1920×1080-näyttöresoluutio, sormenjälkitunnistin, Windows 10 Home -käyttöjärjestelmä ja yhteydet hoituvat Wi-Fi 6 Gig+:lla. Galaxy Book Ionissa ja Book Flexissa on tuki Thunderbolt 3 -tekniikalle.

Galaxy Book -sarjan myynti alkaa kesäkuun lopussa, ja ennakkotilaukset alkavat 12. kesäkuuta Gigantin ja Samsungin verkkosivujen kautta. Galaxy Book S:n suositushinta on 1299 euroa, Book Ionin mallista riippuen 1599-1999 euroa ja Galaxy Book Flexin 2049 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut