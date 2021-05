Viime vuoden lopulla markkinajohtajaksi kotimaassa nousseelle Applelle alkuvuosi oli tyly yhtiön osuuden tippuessa matalammalle kuin kertaakaan menneen vuoden aikana.

Suomi sai hellyyttä jokin aika sitten Counterpoint Researchilta, joka julkaisi poikkeuksellisesti maakohtaisia älypuhelinmyyntejä julkiseen jakoon myös kotimaan osalta. Tämä ei jäänyt kuitenkaan jäänyt säännön vahvistamaksi poikkeukseksi, vaan nyt Counterpoint on julkaissut kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lukemat myös Suomen osalta.

Suomen älypuhelinmarkkinoiden kerrotaan kasvaneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28 % vuoden takaisiin myynteihin nähden. Myydyin puhelin ylipäätään oli Applen iPhone 12, kun Android-puolella eniten myi OnePlussan Nord. OnePlus oli vahvoilla myös OP8-sarjalla, joka on pitänyt myyntijohtajana 400-599 dollarin kategoriassa jo kolmatta neljännestä peräkkäin.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä uuden iPhone-sukupolven myötä kärkeen nousseelle Applelle herätys uuteen vuoteen oli karu: markkinaosuus tippui kuin lehmän häntä alle 25 %:iin, kun se on ollut koko viime vuoden yli 25 ja parhaimmillaan lähes 35 %. Ykköspaikalle kiilasi odotetusti Samsun, jonka osuus on nyt lähes 40 % markkinoista.

Kolmossijasta taistelu käy vielä tiukkana, mutta OnePlus pitää paikkaa niukasti ennen Xiaomia. OnePlussan osuus markkinoista on laskenut jonkin verran, mutta se on silti merkittävästi parempi kuin vuosi sitten. OP:n kintereiltä löytyvä Xiaomi oli vielä viime vuoden lopulla jäljessä Huaweita, mutta sen osuus on liki kaksinkertaistunut yhden neljänneksen aikana. Huawein alamäki näytti viime vuoden lopulla pieniä hidastumisen merkkejä, mutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lasku alkoi jälleen kiihtymään.

Lähde: Counterpoint Research