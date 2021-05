Microsoftin Satya Nadella lupailee suuria tulevista Windows- ja Store-päivityksistä

Nadellan mukaan tuleva Windows-päivitys on yksi merkittävimmistä viimeiseen kymmeneen vuoteen, johon mahtuu kaikki Windows 8:sta lähtien.

Microsoftin Windows 10:n tuorein 1H21-päivitys ei tuonut juurikaan käyttäjälle näkyviä muutoksia ja kevyempi Windows 10X -versio käyttöjärjestelmästä hyllytettiin samaan aikaan turhana. Seuraavan 2H21 eli ”Sun Valley” -päivityksen pitäisi olla kuitenkin jotain ihan muuta.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on kertonut Build 2021 -tapahtuman alla yhtiön valmistautuvan lähiaikoina paljastamaan yhden viimeisen vuosikymmenen merkittävimmistä päivityksistä Windowsiin. Ottaen huomioon, että viimeiseen kymmeneen vuoteen on mahtunut Windows 8:sta lähtien kaikki suuret muutokset, on Nadellan lupauksella suurehkot saappaat täytettävikseen. Yhden varpaan saappaista tulee täyttämään Windowsiin odotetut ulkonäköpäivitykset, joiden odotetaan sisältävän esimerkiksi pyöristetympiä kulmia, modernisoidun File Explorer -tiedostoselaimen sekä muutoksia Käynnistä-valikkoon ja Toimintokeskukseen.

Tulevan Windows-päivityksen lisäksi Nadella viittasi puheissaan tulevaan Windows Store -päivitykseen. Uusi versio tulee Windows Centralin tietojen mukaan sallimaan esimerkiksi pakkaamattomat Win32-sovellukset, kolmansien osapuolten maksu- ja kauppapalvelujen käytön sovellusten sisällä sekä sovellusten ja päivitysten jakamisen Microsoftin sijasta oman CDN-sisällönjakeluverkon kautta. Etenkin kolmansien osapuolten maksu- ja kauppapalveluiden käytön salliminen tekisi Windows Storesta ennennäkemättömän avoimen samaan aikaan kun esimerkiksi Apple riitelee oikeudessa Epicin kanssa tästä nimenomaisesta asiasta.

