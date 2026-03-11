Akut valmistaa Samsung SDI.

Samsungin akkuteknologioihin keskittyvä Samsung SDI on vuodettujen testiraporttien mukaan kehittämässä suuria 12 000 ja 18 000 milliampeeritunnin akkuja älylaitteisiin. Akut perustuvat modernille pii-hiiliteknologialle. Suunnitelmissa lienee ollut myös 20 000 mAh:n ratkaisu, joka ei kuitenkaan päässyt testeissä edes 1000 lataussykliin asti.

12 000 ja 18 000 mAh:n mallien kerrotaan tähtäävän ainakin 1500 lataussyklin kestävyyteen tuotekehityksen aikana. Pienempi malli koostuu kahdesta kennosta, joiden kapasiteetit ovat 6800 ja 5200 mAh, kun taas 18 000 mAh:n malli koostuu kolmesta kennosta (6699, 6000 ja 5257 mAh). Akkuja saatetaan siis mahdollisesti kaavailla myös Samsungin tuleviin taittuvanäyttöisiin Galaxy Z Fold- ja Galaxy Z TriFold-malleihin.

Jää nähtäväksi, ennättävätkö Samsungin uudet akut vielä ensi vuoden Galaxy-julkaisuun. Samsung ei ole tiedottanut asiasta mitään virallisesti, sillä Galaxy S26 -mallistokin julkaistiin vasta hiljattain.

Lähde: GSMArena