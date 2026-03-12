Ainakin alkuun sarjaan tulee kuulumaan vain kaksi mallia: 18- ja 24-ytimisiksi kasvaneet Core Ultra 5 250K Plus ja Core Ultra 7 270K Plus.

Intel on julkaissut tänään uudet Core Ultra 200S Plus -sarjan prosessorit työpöydälle. Kyseessä on siis monissa huhuissa ja vuodoissa pyörineistä Arrow Lake Refresh -prosessoreista.

Core Ultra 200S Plus -sarja rakentuu ainakin tässä vaiheessa vain kahdesta mallista: 24-ytimisestä Core Ultra 7 270K Plussasta ja 18-ytimisestä Core Ultra 5 250K Plussasta. Huhuissa mukana ollutta Core Ultra 9 290K Plus -lippulaivamallia ei siis nähdä ainakaan toistaiseksi. Uudet prosessorit sopivat tutuille 800-sarjan piirisarjoja käyttäville LGA 1851 -emolevyille.

Core Ultra 7 270K Plus -prosessorissa on käytössä 8 Lion Cove P-ydintä ja 16 Skymont E-ydintä, eli neljä E-ydintä enemmän kuin Core Ultra 7 265K –”perusmallissa” ja yhtä monta, kuin Core Ultra 9 290K:ssa. Hyper-threading SMT-tuki ei ole käytössä eli prosessori kykenee suorittamaan parhaimmillaan 24 säiettä. Prosessorin maksimi Boost-kellotaajuus on samat 5,5 GHz kuin 265K-perusmallilla, mutta sirujen välisen liikenteen taajuutta on nostettu jopa 900 MHz. Intel ei tosin mainitse, mikä taajuus oli aiemmin ja mikä se on nyt, joten parannuksen skaalaa on mahdotonta arvioida.

Core Ultra 5 250K Plus -prosessorissa on puolestaan käytössä 6 Lion Cove P-ydintä ja 12 Skymont E-ydintä, eli jälleen E-ytimiä on neljä enemmän, kuin perusmallissa. Prosessoriydinten maksimi Boost-kellotaajuus on noussut 245K:n 5,2 GHz:istä 5,5 GHz:iin ja mukana on sama sirujen välisen liikenteen nopeutus, kuin sisarmallissakin.

Intelin omien suorituskykymittausten mukaan Core Ultra 7 270K Plus peittoaa AMD:n Ryzen 7 9700X:n Cinebench 2024:n ja 2026:n, Blenderin ja 3DMark CPU Profilen moniydintesteissä 83-92 %:n erolla. Core Ultra 5 250K Plussan puolestaan luvataan peittoavan Ryzen 5 9600X:n samoissa testeissä 85-103 %:n erolla.

Suorituskykyvertailuja tehtiin myös omaan mallistoon. Assassin’s Creed Shadowsilla, Hogwarts Legacyllä, Star Wars Outlawsilla, F1 25:llä, Shadow of the Tomb Raiderilla ja Hitman 3:lla mitattuna uusi Core Ultra 7 270K Plus peittoaa 265K:n 4-39 %:n ja keskimäärin 15 %:n erolla. Core Ultra 5 250K Plussan puolestaan kerrotaan peittoavan 245K:n Marvel’s Spider Man Remasteredissa, F1 25:ssä, Star Wars Outlawsissa, Battlefield 6:ssa, Borderlands 3:ssa ja Far Cry 6:ssa 8-24 %:n ja keskimäärin 13 %:n erolla.

Intel tuo uudet Core Ultra 5 250K Plussan ja Core Ultra 7 270K Plussan myyntiin 26. maaliskuuta. 250K Plussan veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 199 dollaria ja 270K Plussan 299 dollaria. Suomeen voitaneen siis odotella noin 215-220 ja 325-330 euron hintoja.

Lähde: Intel