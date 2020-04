Samsungilta uusi Galaxy Tab S6 Lite -taulutietokone S Pen -kosketuskynällä

Lite asettuu keskihintaluokkaan noin 350 euroa alkuperäistä Galaxy Tab S6:sta edullisemmalla hinnalla.

Samsung on esitellyt uuden Galaxy Tab S6 Lite -taulutietokoneen. Nimen mukaisesti kyseessä on edullisempi ja karsitumpi versio viime kesänä julkaistusta Galaxy Tab S6 -mallista. Samsung kategorisoi uutuuden houkuttelevan hintaiseksi tabletiksi työntekoon ja viihdekäyttöön. Ulkomitoiltaan Lite on hieman kalliimpaa isoveljeään pienempi, mutta selvästi paksumpi.

Tab S6 Liten näyttö on 10,4-tuumainen, eli tuuman kymmenyksen pienempi kuin alkuperäisessä S6:ssa. Lisäksi näyttö perustuu TFT-paneeliin ja on resoluutioltaan alhaisempi. Laitteen mukana toimitetaan akuton S Pen -kosketuskynä, joka tukee 4096 eri painetasoa. Samsungin mukaan kynä on muotoiltu uudelleen ja se painaa vain seitsemän grammaa. Myös viivettä ja kynän kärjen tuntumaa on parannettu.

Laitteen sisällä on Exynos 9611 -järjestelmäpiiri, joka on tuttu mm. io-techissäkin testatusta Galaxy A51 -älypuhelimesta. RAM-muistia löytyy neljä gigatavua ja tallennustilaa Suomessa myytävästä mallista 64 gigatavua. Äänentoistoa varten laitteesta löytyy AKG:n virittämät stereokaiuttimet Dolby Atmos 3D -tilaäänellä sekä 3,5 mm ääniliitäntä. Akun kapasiteetti on sama kuin kalliimmassa sisarmallissa ja se tukee Adaptive Fast Charge -pikalatausta USB Type-C -liitännän kautta.

Ohjelmistopuolella Tab S6 Litessä on Samsungin puhelimista tuttu Android 10 -pohjainen One UI 2 -käyttöliittymä. Spotify on integroitu osaksi käyttöliittymää ja kappaleita voi käyttää mm. herätyskellon hälytysääninä. YouTubesta on puolestaan tarjolla Premium-palvelu neljäksi kuukaudeksi veloituksetta. Perhekäyttöä varten tabletissa on mahdollisuus yhdeksään eri käyttäjäprofiiliin sekä Kids-tilaan, jossa ruutuaikaa ja käyttöä voi rajoittaa.

Galaxy Tab S6 Litenn tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 244,5 x 154,3 x 7,0 mm

Paino: 465 grammaa (4G: 467 g)

10,4” 2000×1200-resoluution TFT-näyttö, 16:10-kuvasuhde, S Pen kynä

Exynos 9611 -järjestelmäpiiri (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,7 GHz A53, Mali-G72 MP3)

4 Gt muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (1 Tt)

LTE Cat.11 (600/50 Mbit/s), 3CA

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Takakamera: 8 megapikseliä, f1.9, 1,0 µm pikselikoko, kinovastaava polttoväli 26 mm, 1080p 30 FPS videotallennus

Etukamera: 5 megapikseliä, f2.0, 1,12 µm pikselikoko

7040 mAh akku, USB Type-C, Adaptive Fast Charge -pikalataus

AKG:n stereokaiuttimet, Dolby Atmos 3D, 3,5 mm kuulokeliitäntä

Android 10, One UI 2

Galaxy Tab S6 Liten myynti alkaa Suomessa 30. huhtikuuta Oxford Gray- ja Angora Blue -väreissä. WiFi-mallin suositushinta on 399 euroa ja 4G-version 469 euroa.

Lähde: Samsung, lehdistötiedote