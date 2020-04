Cougar esitteli Ranger-pelinojatuolin

Siinä missä pelituolit on suunniteltu pöydän edessä istuville, sopii Cougarin uudet Ranger-pelinojatuolit paremmin olohuonepelaamiseen.

Toimistotuolien rakenteisiin perustuvat pelituolit ovat jo arkipäivää etenkin PC-pelaajien keskuudessa. Olohuonepelaajille peli-istuin tarjonta on kuitenkin ollut heikkoa ja Cougar aikoo nyt pureutua tähän.

Cougar Ranger on yksinkertaisuudessaan pelikäyttöön suunnattu nojatuoli. Se on valmistettu hengittävästä PVC-tekonahasta. Istuinoisa ja selkänoja on koristeltu pinkillä, oranssilla, sinisellä tai vihreällä timanttikuvioisella tikkauksella ja sivujen koristenauhat ja logot noudattavat valittua väriteemaa. Päätuen lisäksi nojatuolista löytyy myös ristiselän tuki, mutta verkkosivuilta ei käy ilmi onko se irrallinen vai kiinteästi osa tuolia.

Nojatuolin oletusasennossa selkänoja on 95 asteen kulmassa, mutta se on säädettävissä aina 160 asteen kulmaan eli lähes makuuasentoon asti. Tuolin etureunasta puolestaan löytyy nouseva tuki jaloille. Pelinojatuolin varsinaisen istuimen leveys on 47 cm, mutta koko kokonaisuudella on leveyttä enimmillään 74 cm ja korkeutta 102,5 cm. Pituussuunnassa tuoli on pystyasennossa 98 cm ja makuuasennossa luonnollisesti selvästi enemmän.

TechPowerUpin tietojen mukaan Ranger-pelinojatuolien pitäisi tulla myyntiin 22. huhtikuuta eli ensi viikolla ja sen suositushinta olisi 280 dollaria.

