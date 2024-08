Light Field Display -teknologiaan perustuva näyttö ei tarvitse ulkopuolisia apuja saadakseen kuvan näyttämään käyttäjän silmissä kolmiulotteiselta.

Samsung on esitellyt Gamescom-messuilla mielenkiintoista uutta 3D-näyttöteknologiaa. 3D on yrittänyt tulla markkinoille jo useaan otteeseen aiemminkin, mutta tähän mennessä teknologiat on haudattu lopulta aina vähin äänin epäonnistuneina.

Samsung Odyssey 3D on yhtiön uusi näyttö lupaa tarjota 3D-kokemusta ilman minkäänlaisia laseja tai muita lisälaitteita. Näytön pinta on päällystetty kuvan eri silmille jakavilla linsseillä ja itse paneeli perustuu Light Field Display -teknologiaan. Näyttö on varustettu katseen seurannalla ja View Mapping -teknologialla, jotka mahdollistavat 2D-sisällön muuntamisen kolmiulotteiseksi näytön katsojan silmissä. Näyttö kykenee vaihtamaan saumattomasti myös 2D-tilaan tarpeen mukaan.

Odyssey 3D tulee markkinoille 27- ja 37-tuumaisina versioina 4K-resoluutiolla. Sille luvataan 1 millisekunnin G2G-vasteaikaa ja 165 hertsin virkistystaajuutta. Vaihtelevaa virkistystaajuutta tuetaan FreeSync Premiumin kautta ja näyttöliittiminä toimivat yksi DisplayPort 1.4- ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää.

Samsung ei kertonut vielä, milloin näyttöä päästään ihmettelemään lähikaupan hyllyillä tai minkälaisia hintalappuja niiden kylkeen on suunniteltu.

Lähde: Samsung