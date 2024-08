AMD antoi lausunnon Ryzen 9000 -sarjan arvostelupettymyksiin liittyen

Yhtiöllä oli viestissään paitsi perusteltua lupausta paremmasta, myös kuvauksia vähintäänkin kyseenalaisista testitavoista.

AMD on saanut Ryzen 9000 -sarjan julkaisun jälkeen osakseen huomattavan määrän kritiikkiä. Etenkin pelaajien keskuudessa moni koki uudet työpöytäprosessorit ja sen myötä koko Zen 5:n pettymykseksi.

AMD:n mukaan sen Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 9000 -prosessorit on otettu vastaan hyvin sisällöntuotannon, muun tuottavan toiminnan ja tekoälytehtävien näkökulmista, pelaajilta tullut palaute on ollut tulikiven katkuista. Yhtiö myöntää nyt julkaistussa viestissään, että pelaajilla oli myös lupa odottaa enemmän, kuin kolmansien osapuolten arvostelut antavat ymmärtää.

AMD:n mukaan sen sisäisissä testeissä Ryzen 9000 -prosessorit olivat keskimäärin 9 % 7000-sarjaa nopeampia, kun resoluutio oli asetettu 1080p-tasolle, ja keskimäärin 6 % parempaa Inteliä vastaan verratessa. Arvosteluissa tulokset ovat kuitenkin olleet jotain ihan muuta, mihin AMD:lla on osaan pätevä ja osaan kaikkea muuta kuin pätevä selitys. Esimerkiksi Intelin luvut oli saatu Intel default -asetuksin, jotka rajoittavat maksimikulutuksen 125 wattiin, vaikka Intel on erikseen sanonut, ettei sitä suositella K-prosessoreille, joita testeissäkin käytetään.

Yhtiön viestin mukaan eroja arvosteluihin selittää moni muukin asia tosin. Esimerkiksi pelivalikoimalla on luonnollisesti merkittävä vaikutus ja AMD on tietoinen sen valikoiman sisältävän tapauksia, joissa peli on selvästi prosessori- tai GPU-riippuvainen verrattain matalasta resoluutiosta huolimatta, mikä voi helposti vääristää eroja.

AMD pyörittää testinsä lisäksi Admin-tilassa, minkä huomattiin hiljattain vaikuttavan selvästi pelinopeuteen Windowsissa. Yhtiön mukaan tällä saadaan vastaavat tulokset, kuin luvassa olevista haarutumisen ennustuksen optimoinneista tulevassa Windows 11 24H2 -versiossa. Toisaalta kuten tiedetään, Admin-tilassa ajaminen hyödyttää muitakin prosessoreita, vaikkakin ehkä prosentin tai pari vähemmän. AMD:n antamien lukujen mukaan Windows 11 24H2 tulee parantamaan Ryzen 9 9950X:n suorituskykyä 23H2-versioon verrattuna pelistä riippuen 0-13 %. Ja tulee suorituskykyparannuksia sitten minkä verran tahansa tulevaisuudessa, ne eivät ole vielä täällä.

Viestissä on myös ristiriitoja jo oman itsensä kanssa. Alussa puhuttiin keskimäärin 9 % paremmasta pelisuorituskyvystä, mutta myöhemmin samassa viestissä luku onkin 5-8 %.

