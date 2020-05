Samsungin tuleva Galaxy Note20+ OnLeaksin renderöintivuodossa

Renderöintien mukaan mm. S Pen -kynän ja kylkipainikkeiden sijaintia on muutettu.

Alan luotettavimman vuotajan titteliä kantava OnLeaks on julkaissut yhdessä Pigtou-sivuston kanssa renderöinnit loppukesästä julkaistavasta Samsung Galaxy Note20+ -älypuhelimesta.

Laitteen yleinen muotokieli on pysynyt tuttuna viime vuodesta ja se erottuu selvästi Galaxy S20 -malleista – muoto on havaittavasti kulmikkaampaa ja päädyt tasaiset. Näytön reunat ovat pysyneet edelleen jonkin verran kaarevina ja etukamera on sijoitettu reikään keskelle näytön yläreunaa. Alapäädyssä S Pen -kynän paikka on siirtynyt oikeasta reunasta vasemmalle ja nyt sekä lukitus- että äänenvoimakkuuspainikkeet sijaitsevat oikeanpuoleisessa kyljessä.

Edeltäjämalliin nähden Note20+:n ulkomitat (165 x 77,2 x 7,6 mm) ovat pidemmät, ohuemmat ja leveyssuunnassa tismalleen samat.

Takakuoressa kamerat on sijoitettu Galaxy S20 -malleja muistuttavaan suurehkoon kehykseen (paksuus kameran kohdalta 10,7 mm), tosin kameroita on korostettu enemmän metallinvärisillä kehyksillä. Kehyksen sisällä on kaksi tavallista kameraa, yksi periskooppikamera sekä syvyystietosensori. Tarkemmista teknisistä ominaisuuksista ei ole toistaiseksi tietoa.

Pigtou julkaisi viime viikolla renderöintejä myös pienemmästä Note20-mallista, mutta kyseiset kuvat eivät ole peräisin OnLeaksilta, joten niiden paikkansapitävyydestä ei ole yhtä suurta varmuutta. Kuvien laitteen muotoilu poikkeaa hieman Note20+:sta, joka herättää toistaiseksi pienen epäilyksen niiden oikeellisuudesta. Note20:ssa huhutaan olevan tasapintainen 6,7-tuumainen näyttö ja laitteen huhutaan olevan ulkomitoiltaan (161,8 x 75,3 x 8,5 mm) lähempänä Note10+- kuin Note10-mallia.

Lähteet: Twitter, Pigtou