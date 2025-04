Samsung pääsee tänä vuonna jo seitsemänteen sukupolveen taittuvanäyttöisten puhelintensa kanssa. Yhtiö on kuitenkin kerännyt viime vuosina kritiikkiä pienistä päivityksistä kilpailijoihin verrattuna.

Nyt X:ssä nimimerkillä Anthony toimiva TheGalox_ on twiitannut Samsungin ryhdistäytyneen ja tuovan Galaxy Z Fold7:n mukana pitkän liudan tervetulleita päivityksiä. Kuten yleensäkin, huhut tulee vielä tässä vaiheessa varauksin.

Galaxy Z Fold7 | What's new?

• One UI 8 out of the box

• Upgraded Under Display Camera

• Stronger Display with new layers

• Bigger at 8" inside & 6.5" outside

• New 200mp main camera

• Thinner body at 4.5mm unfolded

• Improved water & dust resistance

• Smaller crease… pic.twitter.com/1zzVMwDJNE

— Anthony (@TheGalox_) April 8, 2025