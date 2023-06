Odyssey OLED G9 tarjoaa peräti 5120x1440-resoluution ja Multi View -toiminnolla sen voi jakaa halutessaan myös kahdeksi näytöksi.

Samsung on julkistanut tämän vuoden lippulaivapelinäyttönsä jo vuoden alkumetreillä, mutta nyt se on saapunut myös myyntiin. Odyssey OLED G9 on erittäin laajakuvainen OLED-näyttö 32:9-kuvasuhteella.

Samsung Odyssey OLED G9 jatkaa siitä mihin G8 jäi leventäen kuvasuhdetta entisestään ja tarjoten käyttäjälle 5120×1440-resoluution 1800R kaarevuudella. Ruudut päivittyvät parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuudella ja vaihtelevat virkistystaajuudet ovat tarjolla AMD FreeSync Premium Pro -sertifioidusti. Näytölle luvataan DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti ja vaivainen 0,03 millisekunnin GtG-vasteaika.

Odyssey G9 on varustettu uudella Neo Quantum Pro -prosessorilla, joka hyödyntää tekoälyä kuvan analysoimiseksi ja kirkkauden sekä kontrastin parantamiseksi. Näytön sisäänrakennetun skaalauksen kerrotaan olevan jo toisen sukupolven tekoälyskaalain, mutta tarkempia tietoja siitä ei kerrota. Erittäin leveän kuvasuhteen hyödyntämistä on mietitty myös mahdollistamalla näytön jako kahdeksi erilliseksi Multi View -toiminnon avulla. Sisäänrakennettuina ovat myös älytelevision ominaisuudet, mukaan lukien pelien striimauspalveluita.

Samsungin uutuus on varustettu CoreSync- ja Core Lighting+ -ominaisuuksilla, jotka valaisevat näytön taustapuolelta näytön sisällön mukaisesti. Ja jotta kuva myös saadaan näytölle, on tarjolla HDMI 2.1-, micro-HDMI 2.1- ja DisplayPort 1.4 -liittimet.

Odyssey OLED G9:stä tulee myyntiin kaksi eri versiota, joista G95SC on kuvattu yllä ja on heti saatavilla. Näytön suositushinta on 2249 euroa. Myöhemmin vuoden kolmannen neljänneksen aikana myyntiin tulee G93SC-malli, josta on karsittu älytelevisio-ominaisuudet ja Neo Quantum Pro -prosessori. G93SC:n hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Lähde: Lehdistötiedote