Samsung julkisti peräti 57″ mini LED- ja 49″ OLED Odyssey-pelinäytöt

Odyssey-sarjan uusien Neo G9- ja OLED G9 -mallien lisäksi Samsung julkisti ammattilaisille ja peruskäyttöön suunnatut älynäytöt.

Consumer Electronics Show käynnistyy virallisesti vasta 5. päivä, mutta isojen valmistajien messutykitys on ehditty aloittaa jo heti 3. päivän alettua paikallista aikaa Koreassa. Ensimmäisenä vuorossa on Samsung, jonka tarjonnasta huomion varastaa kaksi ultraleveää näyttöä.

Samsung Odyssey Neo G9 (G95NC) on peräti 57” erittäin kaareva (1000R) pelinäyttö, jossa DisplayHDR 1000 -sertifioinnin takaa löytyvä taustavalaistus on toteutettu mini LEDein ja hyvän värintoiston takaa Quantum Dot -kerros. Tällä kertaa vyötärö ei ole kuitenkaan joulun jäljiltä ainut kasvanut mitta, vaan myös resoluutio on nostettu 7680×2160:een, eli käytännössä näytössä on kaksi 4K-resoluution paneelia vierekkäin ja jos siinä ei ole vielä kylliksi haastetta näytönohjaimelle, yltää näyttö 240 hertsin virkistystaajuutenkin.

Näyttö on Samsungin mukaan myös maailman ensimmäinen DisplayPort 2.1 -näyttö ja tukee Display Strream Compression -teknologiaa.

Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC) tarjoaa puolestaan tutumpaa 49” kokoa ja 5120×1440-resoluutiota. Yhtiön oma OLED-teknologia hyödyntää Quantum Dot -värikerrosta sinisen OLED-paneelin päällä erillisten (W)RGB-pikseleiden sijasta. Näyttö tukee 240 hertsin virkistystaajuutta ja OLEDille tyypilliseen tapaan sille luvataan 0,1 millisekunnin minimaalinen vasteaika. Näyttö on myös kaareva, mutta lehdistötiedotteesta sen kaarevuutta ei ilmoitettu.

Odyssey OLED G9:ssä on mukana Samsungin Smart Hub -ohjelmisto, eli käytännössä yhtiön televisioistakin löytyvät älysovellukset. Niiden avulla näytöstä voi nauttia myös ilman erillistä kuvalähdettä ja pelaaminenkin onnistuu erilaisten striimauspalveluiden kautta.

Edellä mainittujen pelimallien lisäksi Samsung julkisti CES-paketissaan ViewFinity S9- ja Smart Monitor M8 -näytöt. 27” ViewFinity S9 (S90PC) tarjoilee tuottavaan työhön 5120×2880-resoluution ja peräti 99 % DCI-P3 -väriavaruudesta. Näytölle luvataan keskimääräinen Delta E ≦ 2 ja mukana on sisäänrakennettu Color Calibration Engine, joka mahdollistaa näytön tarkan kalibroinnin älypuhelimen välityksellä. Lisäksi mukana on 4K SlimFit -webbikamera ja sitä natiivisti tukevia sovelluksia.

Smart Monitor M8 (M80C) tulee saataville aiemmin 32”:n lisäksi myös 27-tuumaisena, mutta resoluutio on koosta riippumatta vanha tuttu 4K eli 3840×2160. Näytössä on samat Smart Hub -toiminnot kuin OLED G9:ssä, mutta parantaa siitä vielä erillisellä SmartThings Hubilla, joka tukee Matter-rajapinnan toiminnallisuutta ja Home Connectivity Alliancen standardeja. Samsung aikoo muutoinkin laajentaa tukeaan rajapinnoille tänä vuonna.

Samsungin lehdistötiedotteesta on tällä kertaa päässyt unohtumaan hinta- ja saatavuustiedot.

