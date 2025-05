Vain 5,85 millimetriä paksun puhelimen teknisissä ominaisuuksissa ei ole juuri yllätyksiä, vaan luvassa on lippulaivatason rautaa normaalia pienemmällä akulla.

Samsung valmistelee parhaillaan julkaistavaksi normaalia ohuempaa Galaxy S25 Edge -mallia. WinFuturen Roland Quandt on koonnut nyt yhteen pakettiin kaikki oleellisimmat tiedot tulevasta lippulaivamallista.

Samsung Galaxy S25 Edgen vain 5,85 mm paksuksi ohennettu runko on valmistettu Ultra-mallin tapaan titaanista ja puhelimen kumpaakin puolta suojataan lasilla. Takapuolella on käytössä Corningin Gorilla Glass Victus 2 ja etupuolella uusinta lasisukupolvea edustava Gorilla Glass Ceramic 2. Etulasin alta löytyy 6,7-tuumainen 3120×1440-resoluution AMOLED-paneeli 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella.

Suorituskyvystä Galaxy S25 Edgessä on vastuussa luonnollisesti Qualcommin Snapdragon 8 Elite for Galaxy -erikoismalli, kuten muissakin S25-malleissa. Järjestelmäpiirin tukena on 12 Gt muistia ja tallennustilaa voi valita 256 tai 512 Gt. Wi-Fi on luonnollisesti 7-versiota ja Bluetooth 5.4-versiota.

Kameroita puhelimessa on muusta perheestä poiketen vain kaksi: 200 megapikselin pääkamera (f/1.7, 85°) ja 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 120°). Pääkamera on varustettu optisella kuvanvakautuksella, mutta ultralaajakuilma ei.

Virtaa puhelimelle tarjoilee sisaruksia pienempi 3900 mAh:n akku. Pienentynyt akku onkin puhelimen selkein uhraus ohuuden alttarille. Puhelimesta löytyy myös tuki langattomalle lataukselle.

Samsungin odotetaan julkaisevan puhelimen 13. toukokuuta ja puhelinten toimitukset aloitetaan ainakin Saksassa näillä näkymin toukokuun lopulla. Samsung Galaxy S25 Edge on hinnoiteltu sikäläisellä verokannalla 1249 euroon 256 Gt:n ja 1369 euroon 512 Gt:n tallennustilalla. Puhelin tulee saataville Titanium Jetblack-, Titanium Icyblue- ja Titanium Silver -väreissä.

Lähde: WinFuture