Uutta datakeskusta on tarkoitus hyödyntää eurooppalaisten käyttäjätietojen hallinnassa.

Kiinalaisen Bytedancen omistama supersuosittu sosiaalisen median alusta Tiktok aikoo satsata Suomeen jopa miljardi euroa uuden datakeskuksen muodossa. Pohjoismaat ovat houkuttelevia datakeskuskohteita suurille ulkomaisille yhtiöille mm. viileämmän ilmaston ja uusiutuvan energian vuoksi. Tiktok rakennuttikin hiljattain vastaavan datakeskuksen myös Norjaan. Uusissa keskuksissa on tarkoitus käsitellä nimenomaan eurooppalaisten käyttäjien tietoja. Tiktokilla on Euroopassa yli 175 miljoonaa käyttäjää.

Vaikka Suomen talous hyötyykin Tiktokin jätti-investoinnista, on se herättänyt myös huolta kyberturvallisuusnäkökulmasta. Kansanedustajana ja kyberturvallisuusasiantuntijana toimiva Jarno Limnéll on esimerkiksi kirjoittanut blogissaan, ettei investointia voi hyväksyä ennen kattavaa viranomaistason riskinarviota. Datakeskuksilla arvellaan olevan sijainnistaan huolimatta tiedonluovutusvelvollisuus emoyhtiölleen ja sitä kautta Kiinaan. Tiktokin asennus työntekijöiden puhelimiin on myös kielletty useilla viranomaistahoilla Euroopassa, mutta Tiktok itse näkee kieltojen perustuvan väärinymmärryksiin.

Lähde: Reuters, Talouselämä