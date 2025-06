JerryRigEverything suoritti puhelimelle perinteiset naarmutus- ja taivutustestit sekä purki puhelimen osiin, kun PBKreviews on puolestaan testannut puhelimen pudotuskestävyyttä.

Samsungin Galaxy S25 -sarja kasvoi ohuella Edge-mallilla vajaat kuukausi sitten. Puhelimen toimitukset aloitettiin viime kuun lopulla ja sen myötä puhelin on päätynyt muiden muassa JerryRigEverything-kanavan Zack Nelsonin tiukkaan testipenkkiin.

Galaxy S25 Edge on 5,8 mm:n paksuudellaan yhtiön selkeästi ohuin moderni puhelin ja sen myötä voisi olettaa, että puhelimen taivutuskestävyys jättäisi toivomisen varaa. Puhelimen titaanirunko on kuitenkin järeää tekoa ja riippumatta siitä, kummin päin Nelson yritti sitä taivuttaa, kesti kovakouraiset testit lähes moitteetta. Näytön puolelta taivuttaessa takalasi alkoi irtoamaan kamerakyhmyn lähettyviltä, mutta mitään toiminnallista vahinkoa sekään ei tuottanut.

Naarmutustestissä puhelimen Gorilla Glass Ceramic 2 -suojalasiin alkoi jäämään jälkiä Mohsin kovuusasteikolla 6-tasolla ja syvempiä naarmuja 7-tasolla. 30 sekunnin kuumennustestin sytyttimellä näyttö kesti ilman pysyviä jälkiä.

Taivutus ja naarmutustestien jälkeen edelleen ehjä puhelin käsissään Nelson päätti purkaa puhelimen osiin. Takalasi on liimattu paikoilleen ja sen alta paljastuva rakenne ei poikkea tukevammista puhelinsisaruksista mitenkään näkyvästi, mutta esimerkiksi muovikerrokset ovat normaalia ohuempia. Takakannen alta löytyy langattoman laturin käämi ja puhelimen sisusta on kiinnitetty runkoon yhteensä 19 ruuvilla. Sisuksista ensimmäinen selvä ero löytyy värinämoottorista, joka on normaalia ohuempi.

Akku on kiinnitetty helposti irrotettavilla teipeillä, joten se on helposti irrotettavissa. Jäähdytykseen käytetty höyrykammio vaikuttaa vastaavalta kuin Ultrassa, mutta se on Edgessä yhteydessä suoraan järjestelmäpiiriin, kun Ultrassa on välissä alumiinirunkokerros. Ohuutta on saatu myös minimoimalla kaksipuolisen piirilevyn välikerroksen paksuus. Hauskana yksityiskohtana valo- ja läheisyyssensorit ovat suoraan näytön alla ja lukevat maailmaa sen läpi. Puhelin toimi purkuoperaation jälkeen normaalisti, kun osat oli laitettu takaisin paikoilleen.

PBKreviews on puolestaan laittanut oman Edge-testikappaleensa pudotustestiin. Testaajanm päänkorkeudelta etulasilleen betonille tiputettuna puhelimen Gorilla Glass Ceramic 2 antautui jo ensimmäisellä yrittämällä ja siihen tuli säröjä. Näyttö kuitenkin toimi ongelmista lasin säröistä välittämättä. Valitettavasti testaajan pituutta ei ilmoitettu.

Takapuoli edellä samalta korkeudelta ensimmäinen yritys osui betoniin kulma edellä, mikä tuotti runkoon jälkiä, mutta ei merkittävää lommoa. Puhelin toimi pudotuksen jälkeen edelleen normaalisti. Toinen yritys takalasi edellä osui paremmin ja takapuolen lasiin tuli säröjä oikeaan reunaan. Toimivuuteen pudotus ei vaikuttanut nytkään. Viimeinen pudotus tehtiin vyötärön korkeudelta kyljelleen, mikä jätti titaanirunkoon jälkiä, mutta ei merkittäviä lommoja.