599 euron hintainen uutuustabletti tarjoaa Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiirin 12 gigatavun RAM-muistilla.

OnePlus julkaisi Pad 2 -tablettinsa viime kesänä ja se käväisi myös io-techin testissä. Nyt kiinalaisvalmistaja on lanseerannut täysin uuden Pad 3 -mallinsa.

Muotoilun osalta Pad 3 on hieman ohentunut viime vuodesta ollen hieman alle 6 mm paksu ja sen 13 megapikselin takakamera on sijoitettu laitteen keskilinjasta yläkulmaan (etukamera 8 MP). Yhtenäinen unibody-rakenne on metallia ja reunoilta löytyy yhteensä kahdeksan kaiutinta. Uutuudessa on 13,2-tuumainen LCD-näyttö korkeahkolla 3392 × 2400 pikselin resoluutiolla ja 315 PPI:n pikselitiheydellä. Näyttö toistaa 12-bittisiä värejä ja sen kuvasuhde on edeltäjämallin tavoin 7:5.

Rautapuolelta löytyy Qualcommin lippulaivatason Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri sekä variantista riippuen 12 tai 16 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa tabletti tarjoaa 256 tai 512 Gt. Jäähdytykseen OnePlus kertoo hyödyntävänsä Pad 3:ssa grafeenikomposiittimateriaalista valmistettuja höyrykammioita. Akun kapasiteetti on todella järeä 12 140 milliampeerituntia ja sitä ladataan 80 watin SuperVOOC-pikalatauksella.

Ohjelmistona Pad 3:ssa on Android 15 -pohjainen OxygenOS 15, josta löytyy mm. tekstinkäsittelyä avustavat AI Writer- ja AI Summarize -tekoälytoiminnot. Useamman sovelluksen samanaikaista käyttöä helpottamaan Pad 3:ssa on OnePlussan Open Canvas -ominaisuus. Android- ja tietoturvapäivityslupauksen Pad 3:lle raportoidaan olevan 3 & 6 vuotta.

Lisäksi Pad 3:n kanssa yhteensopivia ovat OnePlussan lisätarvikkeet, kuten Stylo 2 -näyttökynä, magneettinen Smart Keyboard -näppäimistö sekä pystytukena toimiva Folio Case -suojakotelo kolmitaittoisella muotoilulla.

OnePlus Pad 3 on nyt ennakkotilattavaissa ja tulee saataville 19. kesäkuuta. Julkaisutarjouksena 512 Gt:n varianttia tarjotaan laitteen lähtöhinnalla, eli 599 eurolla. Lisäksi ennakkotilaaja saa valita kaupan päälle yhden OnePlussan lisätarvikkeista.

Oheistarvikkeiden suositushinnat:

Lähde: Sähköpostitiedote