Ennen uutta Odyssey OLED G6:ää (G60SF) kunnia korkeimmasta OLED-virkistystaajuudesta kuului LG:n 480 hertsin paneelia käyttäville näytöille.

Samsungin on tiedetty jo pidempään valmistelevan uutta peräti 500 hertsin virkistystaajuudelle yltävää QD-OLED-näyttöä. Nyt odotus on tullut päätökseen, kun yhtiön uusi Odyssey OLED G6 on vihdoin virallisesti julki.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) on QHD- eli 2560×1440-resoluution QD-OLED-näyttö, joka yltää jopa 500 hertsin virkistystaajuudelle. Se vaihtelevaa virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium Pro- ja NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioidusta ja G2G-vasteajaksi luvataan tutut 0,03 millisekuntia. Kiinni palamista ehkäistään Samsung OLED Safeguard+ -teknologialla. Jäähdytyksestä on vastuussa lämpöputkia hyödyntävä Dynamic Cooling System, jonka luvataan poistavan lämpöä jopa viisinkertaisella nopeudella grafeenilevyyn verrattuna.

Myös kirkkaus- ja väriasioiden pitäisi olla kunnossa, sillä näytöstä löytyy sekä Pantone Validated-, Pantone Skintone Validated- että VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatit ja jopa 1000 nitin piikkikirkkaus. Pantonen sertifikaatit merkitsevät käytännössä sitä, että näyttö kykenee toistamaan tarkasti yli 2100 eri väriä ja ihonvärin sävyä Pantonen värikirjastoista. Näyttö on pinnoitettu heijastuksia vähentävällä Samsung Glare Free -pinnoitteella.

Samsung ei valitettavasti ehtinyt listaamaan näyttöä Suomen sivuille tai kertomaan, milloin se tänne saapuu. Samsungin Singaporen sivuilla näyttö on ennakkotilattavissa 1488 Singaporen dollarin hintaan ja suositushinta on 200 dollaria kalliimpi 1688. Suomen verokantaan ja euroiksi muutettuna se tarkoittaisi noin 1175 euron tarjous- ja 1335 euron suositushintaa.

