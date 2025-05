Samsungin tuorein lisäys Galaxy S25 -mallistoon lupaa lippulaivatason Galaxy S -ominaisuuksia aiempaa ohuemmassa paketissa, mutta joitain kompromissejakin on jouduttu tekemään.

Samsungin Galaxy S25 Edge on ollut viime aikoina uutisotsikoissa useaan otteeseen etenkin ohuen rakenteensa vuoksi, ja nyt 5,8 mm:n paksuinen uutuus on julkaistu virallisesti alkuvuoden Galaxy S25 -mallistoa täydentämään. Tarjolla on paljon aiemmista S25-laitteista tuttua kauraa, mutta akkukapasiteettia on jouduttu ohuen rakenteen vuoksi hieman pienentämään.

Galaxy S25 Edgen näytössä on 6,7 tuuman AMOLED 2X -paneeli 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella ja QHD+-resoluutiolla (1440p). Näyttö on suojattu Corningin Gorilla Glass Ceramic 2 -lasilla ja puhelimen titaanirunko on IP68-suojattu pölyltä ja vedeltä.

Kamerajärjestelmän osalta käyttäjien on tyydyttävä kahteen takakameraan, mutta pääkameran tarkkuus on nyt S25 Ultra -mallin tasolla 200 megapikselissä, joskin sensorikoko on rahtusen pienempi. Toinen takakamera on 12 MP:n ultralaajakulmakamera, ja myös etukameran tarkkuus on 12 MP. Pääkameran videokuvaus yltää 8K-tarkkuudelle asti 30 FPS:n nopeudella.

Uutuudessa raksuttaa Qualcommin lippulaivajärjestelmäpiiri Snapdragon 8 Elite kahdeksalla ytimellään ja sen kaveriksi tarjotaan 12 gigatavua RAM-muistia ja variantista riippuen 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Kuten uutisen alussa mainittiin, on Galaxy S25 Edgen akkukapasiteetti puhelimen ohuen rakenteen vuoksi vain 3900 milliampeerituntia, eli 100 mAh pienempi kuin Galaxy S25 -perusmallissa. Langallisen latauksen maksimiteho on 25 wattia, mutta tuettuna on myös langaton lataus sekä muiden laitteiden käänteinen lataus.

Ohjelmistopuolella rullaa Samsungin oma käyttöliittymä One UI 7 Android 15:n päällä. Tekoälyominaisuuksia löytyy laaja kattaus niin valmistajan omasta Galaxy AI -tarjonnasta kuin Googlen integroiduista Gemini-vaihtoehdoistakin. Edge-malli jatkaa tuoreiden Galaxy S -puhelinten erinomaista ohjelmistopäivitystukea 7 vuoden lupauksella sekä Androidin/One UI:n että tietoturvakorjausten osalta aina vuoteen 2032 saakka.

Galaxy S25 Edgen tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jetblack

Ulkomitat ja paino: 158,2 × 75,6 × 5,8 mm – 163 g

IP68-suojausluokitus, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 -näyttölasi

6,7” AMOLED 2X -näyttö, 1440 × 3120 pikseliä (QHD+), 120 Hz, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri 8 Oryon-ydintä (2 × Prime + 6 × Performance)

12 Gt RAM-muistia

256 & 512 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 200 MP:n pääkamera (1/1,56” sensori), f1.7, PDAF, OIS 12 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, PDAF

12 MP:n etukamera, f2.2

Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 30/60/120 FPS

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet

3900 mAh:n akku, latausteho 25 W (langallinen, USB PD) ja 15 W (langaton, Qi2), käänteinen lataus 4,5 W, USB Type-C -liitäntä (3.2)

One UI 7 (Android 15) 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset



Galaxy S25 Edgen suositushinnat ovat 1349 euroa (12 & 256 Gt) ja 1499 euroa (12 & 512 Gt), mutta Samsung tarjoaa ennakkotilausetuna suurempaa 512 Gt:n tallennustilavarianttia alhaisempaan 1349 euron hintaan. Lähetykset alkavat toukokuun loppupuolella. Jälleenmyyjistä esimerkiksi Elisan erikoistarjous omille asiakkailleen 512 Gt:n tallennustilan mallista on 1249 euroa.

Lähde: Samsung, Tuotesivut