Valitettavasti vain ammattilaiskäyttöön suunattu 273PQE peittosi Zed Upin testeissä Core i9-14900K:n neljässä pelissä kuudesta.

Intel julkaisi maaliskuun alkupuolella pitkään huhutun Bartlett Lake -koodinimellisen prosessorin. Monien pelaajien pettymykseksi pelkkiä P-ytimiä sisältävä prosessori ei kuitenkaan tullut kuluttajamarkkinoille, vaan esimerkiksi reunapalvelimiin ja muihin kriittisiin lähijärjestelmiin.

Bartlett Lake -prosessorit tunnetaan virallisesti nimellä “Core Series 2 with P-cores” eli vapaasti suomentaen Core 2 -sarja P-ytimillä. Huippumalli Intel Core 9 273PQE on varustettu yhteensä 12 Raptor Cove -arkkitehtuurin P-core-ytimellä. Raptor Cove -ytimiä käytettiin 13. Ja 14. Sukupolven Core-prosessoreissa. Verrattuna Core i9-14900K -prosessoriin sen P-ydinten peruskellotaajuus on 200 ja Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuus 100 MHz korkeampi, mutta Turbo Boost 2.0 300 ja Thermal Velocity Boost 100 MHz matalammat.

Vaikkei Core 9 273PQE:ta ole tarkoitettu kuluttajamarkkinoille eikä se sellaisenaan toimi kuluttajille suunnatuilla emolevyillä, saivat harrastajat prosessorin toimimaan myös kuluttaja-alustalla verrattain nopeasti. Nyt Zed Up PC Streams on julkaissut prosessorilla pelitestejä Core i9-14900K:ta vastaan, mutta kanavan testissä ei turvauduttu kuluttajaemolevyyn hakkeroidulla BIOSilla, vaan Bartlett Lakelle tarkoitettuun ASRock Industrialin emolevyyn.

Zed Upin testien mukaan uusi Core 9 273PQE voittaa Core i9-14900K:n kuudesta testatusta pelistä neljässä. Horizon Zero Dawnissa 720p-resoluutiolla 273PQE:n 310 FPS:n tulos oli 5,4 % parempi kuin 14900K:n 294 FPS. Monster Hunter Wildsin testissä samalla resoluutiolla eroa oli 5,9 % 273PQE:n eduksi (125,77 vs 118,75 FPS) ja Shadow of the Tomb Raiderissa peräti 9,1 % (273 vs 250 FPS). Vain prosessorilla renderöitävässä Outcast 1.1:ssä eroa tuli 4K-resoluutiolla niin ikään 9,1 % 273PQE:n eduksi (60 vs 55 FPS). Tappiolle Bartlett Lake jäi Counter-Strike 2:ssa, jossa 14900K peittosi sen 1,5 %:n erolla (330 vs 325 FPS) ja Rainbow Six Siegessä 14900K ja 273PQE saivat tasatuloksen, joskin 14900K:n minimi FPS:n kerrotaan olleen parempi.

Lähde: PC Games & Hardware