Scythen uutuuscooleri on varustettu kookkaalla alumiinirivastolla ja versiosta riippuen yhdellä tai kahdella Wonder Tornado -tuulettimella.

Jäähdytystuotteistaan tunnettu Scythe on päivittänyt valikoimaansa 6. sukupolven Mugen-malleilla. Mugen-mallisto edustaa yhtiön tehokkaimpia yhden jäähdytystornin coolereita.

Scythe Mugen 6 on yhtiön mukaan suunniteltu kokonaan uudelleen ja sisältää kuusi lämpöputkea, jotka johtavat lämmön yhteen kookkaaseen jäähdytystorniin. Cooleri on suunniteltu epäkeskoksi siten, että sen ei pitäisi osua korkeidenkaan muistien tielle.

Tuulettimen virkaa toimittaa uusi 120 mm:n Wonder Tornado, joka on saanut kulmiinsa irrotettavat, tärinää ehkäisevät kumipala. Tuuletin toimii noin 350-2000 RPM:n alueella PWM-ohjattuna ja tuottaa maksimissaan 60,29 CFM:n ilmavirran sekä 2,54 mmH 2 O:n staattisen paineen. Melua tuulettimesta irtoaa pahimmillaan 26,88 dBA.

Mugen 6 tulee saataville myös mustaksi anodisoituna Dual Fan Black Edition -mallina. Mustaksi anodisoitujen alumiiniripojen ja lämpöputkien ohella malli eroaa sisaruksestaan vain ylimääräisen Wonder Tornado -tuulettimensa avulla. Toinen tuuletin menee väkisinkin emolevyn virransyötön ja/tai I/O-suojan päälle, mikä saattaa vaikuttaa yhteensopivuuteen eri emolevyjen kanssa.

Mugen 6:n strategiset mitat ovat yhdellä tuulettimella 132x106x154,5 mm ja 1,01 kg, kun Dual Fan Black Edition saa mitoikseen 132x132x154,5 mm ja 1,2 kg.

Scythen uutuus käyttää yhtiön Hyper Precision Mounting System V -kiinnitysjärjestelmää, joka tukee AMD:n AM4- ja AM5- sekä Intelin LGA 115x/1200/1700/2011/2066 -kantoja. Coolerin hinnoittelusta tai myyntiin tulon aikataulusta ei ole vielä tietoa.

