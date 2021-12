Fortis 5:n eri versiot palvelevat kolmea markkinaa: massamarkkinat, jäähdytystehoa ja hiljaisuutta arvostavat sekä RGB:n loisteessa paistattelijat.

Puolasta ponnistava SilentiumPC on julkaissut uuden järeän tornicoolerin. Fortis 5 tulee saataville kolmena eri versiona palvelemaan kolmenlaista yleisöä ja kaikkia moderneja prosessorikantoja AMD:lta ja Inteliltä.

SilentiumPC Fortis 5 on järeä yhteen torniin perustuva prosessoricooleri. Prosessoricoolerin jäähdytyslevy on suunniteltu kokonaan uudelleen ja sen läpi kulkee yhteensä kuusi kuparista lämpöputkea. Lämpöputket ovat suoraan yhteydessä prosessorin lämmönlevittäjään ja coolerin jäähdytysrivastoon. Jäähdytysrivasto on sijoitettu epäkeskosti siten, ettei tuuletin häiritse muistiyhteensopivuutta. Coolerin mitat ovat yhdellä tuulettimella 159 x 144 x 107 mm ja kahdella tuulettimella 131 mm.

Fortis 5:n kolme versiota ja kohdeyleisöä ovat massamarkkinat, hiljaisuutta ja jäähdytystehoa arvostavat ja RGB-alttarille kumartavat. Massamarkkinoille tähtäävä perusmalli on varustettu yhdellä 140 mm:n Fluctus-tuulettimella ja mustalla kattolevyllä. Hiljaisuus ja jäähdytyskeho kulkevat käsikädessä Fortis 5 Dual Fan -mallissa, jossa on 140 mm:n tuulettimen lisäksi 120 mm:n Fluctus toisella puolen tornia. RGB-loistetta tarjoileva Fortis 5 ARGB on varustettu 140 mm:n Fluctus ARGB -tuulettimella sekä coolerin mustan kattolevyn alle tulevilla osoitettavilla RGB-LEDeillä.

SilentiumPC myöntää uusille prosessoricoolereilleen kuuden vuoden takuun ja lykkää kaupantekijäisiksi vielä Pactum PT3 -lämpötahnaa tuubin, josta riittää useammaksikin käyttökerraksi. Koko kolmikko tulee myyntiin välittömästi ja niiden suositushinnat Euroopassa ovat perusmallille 41,99 euroa, Dual Fan -mallille 48,99 euroa ja ARGB-mallille 52,99 euroa.

