AMD:n seuraavan sukupolven Genoa-koodinimellisissä Epyc-prosessoreissa tulee olemaan maksimissaan 96 ydintä, mutta se jäi vielä auki onko ytimiä 8 vai 12 per CCD.

AMD on vasta julkistanut uudet Milan-X-koodinimeä tottelevat Epyc-prosessorit V-Cache-välimuistilla, mutta pöhinä käy jo kuumana seuraavan sukupolven Zen 4 Epycien ympärillä.

AMD:n on tuonut Linuxiin jo alustavan tuen Zen 4 -arkkitehtuurin prosessoreille, mutta täyteen tukeen on vielä matkaa. Phoronixin mukaan yhtiön viimeaikaiset päivitykset ovat varmistaneet esimerkiksi tuen parhaimmillaan 12 CCD-sirulle per prosessorikanta, kun nykyisten Epycien raja menee kahdeksassa CCD:ssä. 12 CCD-sirun tuki jättää edelleen avoimeksi sen, montako ydintä AMD on sijoittanut kuhunkin siruun, sillä 96-ytimiset prosessorit olisivat 12 CCD:n tuen myötä mahdollisia sekä nykyiseen tapaan 8 ytimellä että 12 ytimellä.

Tuorein päivityspaketti pitää sisällään päivityksiä EDAC-ajuriin (Error Detection and Correction) sekä lisää uusia muistiteknologioita jo mukana olleen perusmuotoisen DDR5-muistituen päälle. Päivityksissä on mukana tuki Registered- (RDDR5) ja Load Reduced DDR5 -muisteille (LRDDR5) sekä se mielenkiintoisempi osuus: 12 muistiohjainta (2 DDR5-muistikanavaa per ohjain). Tukea voidaan sinänsä pitää odotettuna, kun entuudestaan oli jo tiedossa tuki 12 CCD-sirulle, joiden ruokkimiseen nykyisten Epycien 8 kanavaa jäisivät auttamatta kapeaksi.

