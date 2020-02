SilentiumPC:ltä uudet edulliset ja hyvin virtaavat Regnum RG6V TG- ja RG6V EVO TG ARGB -miditornikotelot

SilentiumPC:n uutuusmallissa on hyvin virtaava etupaneeli, paljon tuuletinpaikkoja sekä tilaa E-ATX-emolevyille.

SilentiumPC on julkaissut uudet Regnum RG6V TG- ja RG6V EVO TG ARGB -miditornikotelot. Kyseessä on hyvän ilmavirtauksen takaavalla verkkoetupaneelilla varustettu mallisto, joka perustuu samaan runkoon aiemmin julkaistujen Armis AR6X -mallien kanssa. Molempien mallien vasen kylkipaneeli on karkaistua lasia.

Regnum RG6V -mallien sisäosat on jaettu kahteen kammioon, joista ylemmässä on tilaa jopa E-ATX-emolevyille, 360 mm pitkille näytönohjaimille sekä 162 mm korkeille prosessoricoolereille. Alakammiossa sijaitsee virtalähde- sekä kiintolevypaikat. Kotelon oikean kyljen puolelta löytyy sidontalenkkejä johdoille sekä läpivientikumit väliseinän kaapeliaukoista.

Kotelon kattoon voi asentaa jopa 280 mm ja etupaneeliin 360 mm jäähdyttimen. Perusmalli sisältää neljä Sigma HP 120 mm tuuletinta ja EVO ARGB -malli puolestaan Stella HP ARGB CF 120 mm -tuulettimet. Ilmanottoaukoissa on pölysuodattimet. Kotelon mukana toimitetaan viisipaikkainen tuuletinjakaja, jonka ansiosta tuulettimet voidaan kytkeä emolevylle vain yhdellä johdolla. ARGB-mallin mukana toimitetaan myös RGB-valokontrolleri.

Regnum RG6V -mallien tekniset tiedot:

Ulkomitat: 443 x 221 x 470 mm (S x L x K)

Paino: 6,12 kg

Materiaali: Teräs, muovi, lasi

Etupaneelin liitännät: kuuloke, mikki, 2 x USB-A 3.2 Gen 1

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 8 + 2 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 360 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 162 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120 tai 2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa, 2 x 120 mm välipohjassa

Tuulettimet: 4 x 120 mm (Sigma HP / Stella HP ARGB)

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280 tai 360 mm edessä, jopa 240 tai 280 mm katossa, 120 mm takana, 240 mm välipohjassa

Uutuusmallit tulevat saataville välittömästi 56 ja 69 euron suositushinnoilla. Valmistaja myöntään koteloille kahden vuoden takuun.

Lähteet: SilentiumPC (1)(2)