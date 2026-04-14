Sonyn pelibrändi INZONE tekee yhteistyötä esports-joukkue Fnaticin kanssa, mikä näkyy paitsi näytön jalustan viilaamisessa, myös uutuuksien rinnalla julkaistuissa Fnatic-erikoisversioissa vanhemmista tuotteista.

Sony on julkaissut INZONE-pelibrändinsä alla uudet kuulokkeet ja näytön. Yhtiö tekee yhteistyötä esports-joukkue Fnaticin kanssa ja se näkyy uutuusnäytön lisäksi myös uusissa erikoisversioissa vanhoista tutuista tuotteista.

INZONE H6 Air -kuulokkeet ovat avoimen rakenteen pelikuulokkeet nimenomaan niille kustomoiduilla kaiutinelementeillä. Yhtiön tiedotteen mukaan avoin rakenne mahdollistaa tarkan äänikentän luomisen ja sen myötä entistä immersiivisemmän pelikokemuksen.

Tiedotteen mukaan kuulokkeiden elementit käyttävät samaa suunnittelutekniikkaa kuin Sonyn MDR-MV1-studiomonitorikuulokkeet sovitettuna H6 Airin rakenteeseen. Kaiutinelementteihin on integroitu takakanavat syvän bassotoiston mahdollistamiseksi ilman, että keski- ja bassokanavien erottelu kärsisi.

INZONE H6 Airin nimen voisi olettaa viittaavan kenties kuulokkeiden avoimeen rakenteeseen, mutta se voi olla myös niiaus niiden keveyteen. H6 Air on Sonyn kevein pelikuulokemalli 199 gramman painoillaan. Jos mukaan otetaan johto ja irrotettava mikrofoni vaaka kellahtaa kuitenkin yli 200 gramman. Se jakaa H9 II:n mallin kanssa yhteisen pääpannan ja se yhdessä ultrakeveän rungon kanssa takaa mukavuuden pitkissäkin pelisessioissa.

Kuulokkeiden ääni on luonnollisesti säädettävissä, mutta tuettuna on myös uusi RPG/Adventure-ekvalisaattoriprofiili, joka on kehitetty yhdessä Sony Interactive Entertainmentin PlayStation Studiosin äänisuunnittelijoiden kanssa. Profiilin käyttö vaatii kuitenkin kuulokkeiden yhdistämisen INZONE Hubiin USB-C Audio Boxin avulla. Ratkaisu tarjoaa lisäksi tuen virtuaaliselle 7.1 -kanavaiselle äänelle.

INZONE M10S II on Sonyn uusi 27-tuumainen OLED-pelinäyttö esports-peleihin. Se tukee QHD- eli 256×1440-resoluutiota 540 hertsin virkistystaajuudella ja Dual Mode -tilan avulla 1280×720-resoluutiota jopa 720 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi tuettuna on turnaustila, joka rajaa kuvan 24,5-tuumaiseksi ja resoluution 1332p:ksi tai 1080p:ksi. Näytölle luvataan ultramatala 0,02 millisekunnin vasteaikaa, mikä on 0,01 ms vähemmän kuin useimmilla OLED-näytöillä.

M10S II tukee yhtiön Motion Blur Reduction -tekniikkaa. Sonyn mukaan useimmat vastaavat tekniikat toimivat lyhentämällä pikseleiden valaisuaikaa, mutta heidän ratkaisunsa sen sijasta parantaa liiketerävyyttä nostamalla valaistuksen kirkkautta. Näytöstä löytyy myös uusi Super Anti-glare Film -kalvo, joka lupaa vähentää heijastuksia ja muita häiriöitä entistä tehokkaammin.

Fnaticin kädenjälki näytössä näkyy ainakin sen jalustassa, jonka hienosäätö on tehty esports-joukkueen palautteen pohjalta ja sen luvataan minimoivan pyöreän jalustan vaatiman tilan. M10S II:lle luvataan laaja -5°-35° kallistusalue.

Uusien tuotteiden rinnalla Sony julkaisi myös uusia Fnatic Edition -laitteita INZONE Mouse-A -pelihiirestä sekä Mat-F- ja Mat-D-hiirimatoista. Täyslangattomista INZONE Buds -nappikuulokkeista puolestaan julkaistiin uusi Glass Purple -versio läpikuultavalla rakenteella.

Sony INZONE H6 Air saapuu myyntiin huhtikuun aikana ja sen suositushinta Suomessa on 200 euroa. INZONE M10S II -pelinäytön hinta on puolestaan jopa 1350 euroa ja se saapuu myyntiin kesäkuussa. Mouse-A Fnatic Edition on hinnoiteltu uutuuskuulokkeiden tapaan 200 euroon, kun Mat-F Fnatic edition -hiirimatosta saa pulittaa 110 ja Mat-D Fnatic Editionista 70 euroa. Myös INZONE Buds Glass Purple -kuulokkeiden hinta on 200 euroa. Ne kaikki tulevat saataville huhtikuussa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti), Sony