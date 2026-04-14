Sivuston näkemän roadmapin mukaan Intelillä on työn alla viisi prosessoria, joista tehtäisiin yhteensä 13 mallia, mukaan lukien kahteen Compute-siruun perustuva 52-ytiminen malli.

Intel hyppäsi työpöydällä Core Ultra 3 -sarjan yli ja sen sijasta julkaisi päivitysversiot kahdesta Core Ultra 2 -prosessorista. Yhtiö aikoo kuitenkin julkaista uuden Core Ultra 4 -sarjan prosessorit vielä tämän vuoden puolella myös työpöydälle.

VideoCardz kertoo päässeensä näkemään Intelin päivitettyä Nova Lake-S -roadmappia. S-pääte viittaa nimenomaisesti työpöytäprosessoreihin. Nova Lake -prosessorit tulevat perustumaan Coyote Cove P-ytimiin ja Arctic Wolf E- ja LP-E-ytimiin, NPU6-tekoälykiihdyttimeen sekä Xe3-grafiikkaohjaimeen.

VideoCardzin mukaan Intelillä on työn alla tällä hetkellä viisi erilaista useasta sirusta rakentuvaa Nova Lake-S -piiriä. Pahnan pohjimmaisena on 8-ytiminen malli 4+0+4-konfiguraatiossa (P-ytimet, E-ytimet, LP-E-ytimet). 16-ytimisessä mallissa on 4+8+4-konfiguraatio ja 28-ytimisissä 8+16+4-konfiguraatiot. 28-ytimisiä malleja on kaksi, joista toisessa on mukana välimuistisiru. Kukkona tunkiolla kuopii jopa 52-ytiminen malli, jossa on kaksi 8+16 ytimen Compute-sirua, kaksi välimuistisirua ja neljä LP-E-ydintä SoC-sirulla.

SoC-siru neljällä LP-E-ytimellä on kaikille malleille yhteinen. Muita yhteisiä ominaisuuksia on NPU6-tekoälykiihdytin, DDR5-8000-muistiohjain, 24 PCIe Gen 5 -linjaa ja kahden Xe3-ytimen integroitu grafiikkaohjain sekä kaksi Thunderbolt 5 -liitäntää.

Raportin mukaan Intel suunnittelee tekevänsä viidestä yllä mainitusta piiristä 13 mallia, joista yhdessä olisi ilmeisesti poistettu grafiikkaohjain käytöstä. Brändäys on kuitenkin vielä keskeneräinen ja esimerkiksi kahden sirun malleille ei ole keksitty vielä nimeä lainkaan.

