1000X The Collexion -kuulokkeet juhlistavat 1000X-sarjan kymmenvuotista taivalta vastamelukuulokkeiden huipulla.

Sony on niittänyt mainetta vuosien varrella lukuisilla kuluttajaelektroniikan saroilla. Yksi yhtiön suosituista tuotesarjoista on ollut nyt kymmenen vuoden ikään ehtineet 1000X-sarjan vastamelukuulokkeet.

Sony juhlii 1000X-sarjan 10-vuotista taivalta nyt uusilla 1000X The Collexion -kuulokkeilla. Yhtiön mukaan 1000X The Collexion ottaa uuden lähestymistavan sarjan tuttuun äänenlaatuun ja tehokkaaseen vastameluun kiinnittämällä huomion tällä kertaa itse kuulokkeiden muotoiluun ja mukavuuteen.

1000X The Collexion -kuulokkeet perustuvat vahvasti WH-1000XM6 -kuulokkeiden tekniikkaan, mutta uuttakin on mukana. Ne käyttävät WH-1000XM6:n tapaan yhteensä 12 mikrofonia hyödyntävää Multi-Noise Sensor -tekniikkaa ja Adaptive NC Optimizer -ominaisuutta taatakseen laadukkaan vastamelutoiminnon.

Kuulokkeiden korvakuppien sisällä istuvat uudet pehmeäreunaiset kaiutinelementit jäykällä, yksisuuntaisella hiilikomposiitista valmistetulla kupolilla, mikä Sonyn mukaan tarjoaa selkeämmän erottelun instrumenttien ja laulun välillä sekä herkempiä korkeita taajuuksia unohtamatta rikasta ja entistä laajempaa äänikenttää.

1000X The Collexion -kuulokkeet hyödyntävät DSEE Ultimate -teknologiaa (Digital Sound Enhancement Engine), joka hyödyntää reunatekoälyä parantaakseen pakattujen äänitiedostojen laatua. 360 Reality Audio Upmix -toiminto on 1000X The Collexion -kuulokkeissa aiempaa laajempi ja tarjolla on nyt kolme erilaista tilaa.

Uutuuskuulokkeiden panta on valmistettu mattapintaiseksi hiekkapuhalletusta metallista, joka viimeistellään kiillottamalla se käsityönä. Sony kertoo käyttäneensä kuulokkeissa käytetyn tekonahan kehittämiseen kaksi vuotta ja sen tarjoavan kuulokkeille hienostuneen tuntuman. Kuulokkeiden painikkeet on valmistettu metallista ja mikrofoniaukot on sijoiteltu pitämään yllä siistiä ja saumatonta muotoilua.

Over-the-ear-tyyppiset korvakupit on mitoitettu reilummalla kaavalla ja sen luvataan lepäävän korvien ympärillä luonnollisesti samalla, kun pehmustettu pääpanta jakaa painon tasaisesti. Tekonahan kehutaan olevan pehmeää ja mukautuvan pään muotoon rennolla istuvuudella.

Sony 1000X The Collexion -kuulokkeet ovat luonnollisesti langattomat ja niiden akkukestoksi kerrotaan jopa 24 tuntia, kun käytössä on Bluetooth-yhteys ja vastamelutoiminto. Ilman vastamelua akkukesto pitenee 32 tuntiin.

Sony kertoo huomioineensa kuulokkeiden suunnittelussa myös kestävän kehityksen ja esteettomyyden. Kuulokkeissa käytetystä muovista noin 25 % on nyt kierrätysmateriaalia ja niiden paketointi on täysin muoviton. Heikkonäköisiä ja liikuntakyvyltään rajoittuneita käyttäjiä on huomioitu selkeillä L- ja R-merkinnöillä sekä helposti magneettikiinnityksellä aukeavalla kantolaukulla.

Sony 1000X The Collexion -kuulokkeet saapuvat myyntiin kuluvan kuun aikana mustan ja platinan väreissä ja niiden suositushinta on 650 euroa. Samalla yhtiö kertoi tuovansa tässä kuussa myyntiin myös uuden Sandstone-värityksen WH-1000XM6-kuulokkeista 379 euron suositushintaan.

