Odyssey-puolelle saatiin kaksi uutta IPS-paneelilla varustettua G8:ia, yksi OLED G8 ja yksi OLED G7, kun ViewFinity-sarjaan mahtui mukaan uusi VA- ja uusi IPS-näyttö.

Maailman merkittävimpiin näyttövalmistajiinkin lukeutuva Samsung on julkaissut vuoden 2026 -uutuusmallistonsa peliluoliin ja kotitoimistoihin. Uudet Odyssey-pelinäytöt ja ViewFinity-näytöt eivät valitettavasti selkeytä näyttöjen nimeämiskäytäntöjä, vaan kuluttajan pitää jatkossakin selvittää malli sen tarkenteesta itse mallinimen sijasta. Näytöt esiteltiin alun perin viime joulukuussa.

Samsung Odyssey G8 -mallisto päivittyi kolmella mallilla: G80HS, G80HF ja OLED G80SH. 32-tuumainen G80HS on yhtiön mukaan ensimmäinen 6K-resoluution (6144×3160) pelinäyttö. Se tarjoaa natiiviresoluutiolla 165 hertsin virkistystaajuuden ja Dual Moden avulla puolitetulla 3K-resoluutiolla (3072×1728) päästään 330 hertsin virkistystaajuuteen. Fast IPS -paneelille luvataan 350 nitin tyypillinen kirkkaus 400 nitin piikkikirkkaudella, 99 % sRGB-väriavaruudesta ja 1 millisekunnin G2G-vasteaika.

27-tuumainen G80HF tarjoilee käyttäjälle puolestaan 5K- eli 5120×2880-resoluution 180 hertsin virkistystaajuudella ja Dual Moden kautta 2560×1440-resoluution 360 hertsin virkistystaajuudella. Fast IPS -paneelin muut ominaisuudet vastaavat G80HS-mallia.

Odyssey OLED G80:n uusin versio eli G80SH tulee saataville sekä 27- että 32-tuumaisena. Kummassakin tapauksessa on käytössä 4K- eli 3840×2160-resoluutio ja 240 hertsin virkistystaajuus. Ne hyödyntävät QD-OLED Penta Tandem -teknologiaa, joka parantaa näytön energiatehokkuutta, kestävyyttä ja kirkkautta ja 32-tuumaiselle versiolle on sen avulla saatu myös DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatti. Näytöissä käytetään Glare Free -teknologiaa heijastusten vähentämiseen ja Samsungin mukaan sen jopa 98 watin lataustehoa tukeva USB-C-liitäntä mahdollistaa tehokkaat peliasetukset.

Kaikille uusille Samsung Odyssey G8 -malleille yhteistä on mm. DisplayPort 2.1 -liitännän käyttö sekä tuki vaihteleville virkistystaajuuksille. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettuna Adaptive-syncin kautta sekä AMD FreeSync Premium- että NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioidusti. Ne tukevat myös mallista riippumatta HDR10+ Gaming -teknologiaa.

Pykälää matalammalle eli Odyssey G7 -sarjaan saatiin vain yksi uusi malli, OLED G7 (G73SH). Uusi näyttö tarjoaa 32-tuuman koossa 4K- eli 3840×2160-resoluution 165 hertsin virkistystaajuudella ja Dual Moden avulla Full HD- eli 1920×1080-resoluution 330 hertsin virkistystaajuudella. OLED-paneelin myötä näytön vasteajaksi luvataan erittäin pieni 0,03 ms.

Toimistopuolelle Samsungilla on tarjolla kaksi uutta ViewFinity S8 -mallia, 40-tuumainen S85TH ja 27-tuumainen S80HF. S85TH on varustettu WUHD- eli 5120×2160-resoluution kaarevan VA-paneelin 144 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Näytöstä löytyy myös tuki Thunderbolt 5:lle, mikä mahdollistaa samalla jopa 140 watin lataustuen. 27-tuumainen S80HF on varustettu puolestaan 5K- eli 5120×2880-resoluution suoralla IPS-paneelilla, jonka virkistystaajuus jää nykystandardein erittäin matalaksi eli 60 hertsiin.

Samsungin tiedotteen mukaan kaikki uudet Odyssey G8- ja G7- sekä ViewFinity S8 -näytöt tulivat välittömästi tilattavaksi maailmanlaajuisesti, mutta ainakaan toistaiseksi yhtiön Suomen verkkosivuja ei ole näytöillä päivitetty. Myöskään hinnoista ei hiiskuta tiedotteessa mitään.

Lähde: Sähköpostitiedote