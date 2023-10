Steelseriesin ensimmäisistä erillismikrofoneista edullisempi käyttää USB-liitäntää ja kalliimpi XLR-liitäntää.

Steelseries on esitellyt tänään ensimmäiset peli-, striimaus- ja sisällöntuotantokäyttöön suunnatut erillismikrofoninsa, jotka ovat nimeltään Alias ja Alias Pro. Mikrofonit hyödyntävät Steelseriesin ilmaista Sonar for streamers -ohjelmistoa, joka on saatavilla myös muille mikrofoneille. Yritys kertoo kehittäneensä esikoismikrofonejaan kolmen vuoden ajan.

Steelseriesin mukaan Alias-mikrofoneissa käytetään kolme kertaa tavanomaista suurempaa (1″) kondensaattorimikrofonikapselia sekä hertta-suuntakuviota, joka poimii äänet edestä ja sivuilta. Mukana toimitettava pöytäteline käyttää ripustustyyppistä tärinänvaimennusta ja haluttaessa mikrofonin voi asentaa 3/8″ tai 5/8″ kierteellä lisävarusteena myytävään mikrofonivarteen.

Alias-perusmalli käyttää USB-liitäntää ja mikrofonista löytyvä viisiportainen LED-merkkivalo näyttää tulosignaalin ja äänenvoimakkuuden sekä esittää mykistäessä selkeän punaisen X-merkin. Alias tarjoaa etupuolella lisäksi gain-säädön ja mykistyspainikkeen sekä taustapuolella 3,5 mm ääniliitännän monitorointiin sekä kyseisen liitännän gain-säädön. Mikrofonin pohjassa on epäsuora RGB-valaistus.

Kalliimpi Alias Pro käyttää puolestaan audiopuolelta tuttua XLR-liitäntää sekä 48 voltin phantom-virransyöttöä ja mukana on erillinen XLR Stream Mixer -ohjauslaite, joka puolestaan yhdistyy yhteen tai haluttaessa kahteen tietokoneeseen USB-C:llä. Ohjauslaitteessa on RGB-valaistus, mykistyspainike, äänenvoimakkuuden säätö sekä ohjelmoitava painike ja säätöpyörä. Itse mikrofonissa ei ole säätimiä tai valoja.

Alias maksaa 199,99 euroa ja Alias Pro 349,99 euroa. Uutuudet tulevat saataville välittömästi.

Lähde: Steelseries