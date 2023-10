Myyntiin tulevat perus- ja Deluxe-versiot erottaa toisistaan jälkimmäisen kaksi Mod-III-moduulia, joiden tosin pitäisi tulla myöhemmin myyntiin myös erillisinä.

In Win esitteli vuoden käynnistäneillä CES-messuilla tulevan alkavan vuoden mallejaan. Nyt yksi messuilla vielä prototyyppivaiheessa olleista koteloista on saatu myös valmiiksi ja julkaistua.

In Win ModFree on modulaarinen kotelo, josta jokainen on voi sorvata itselleen sopivan erilaisten vaihdettavien moduuleiden avulla. ModFree tulee saataville Mod-I ja Mod-II osista rakentuvana perusversiona sekä Deluxe-versiona, johon kuuluu lisäksi kaksi Mod-III-lisäosaa. Mod-III lisäosien pitäisi kuitenkin tulla saataville myös erikseen.

ModFree on modulaarinen kotelo ja esimerkiksi emolevyn sisäänsä kätkevän Mod-I:n voi kääntää ylösalaisin, mikäli haluaa esitellä kokoonpanoa näytön vasemmalla puolen perinteisen oikean sijasta. I/O-paneeli voidaan sijoittaa Mod-I:n etu-, ylä- tai alalaitaan. Virtalähde ja mahdollinen levykelkka kuuluvat Mod-II:n sisään ja se voidaan periaatteessa asentaa paitsi ylös tai alas, myös Mod-I:n eteen. Myös Mod-III osat sopivat tarpeen mukaan mukaan ylös, alas tai eteen. Moduulit kytkeytyvät toisiinsa työkaluvapaasti.

In Win ModFree perus- ja Deluxe-versioiden tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 411,5 x 261,8 x 531 mm, 9,2 kg (Deluxe 511,6 x 261,8 x 631 mm, 14 kg)

Materiaalit: SECC teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi

I/O-liitännät: 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, HD Audio -komboliitin

Emolevytuki: mini-ITX, microATX-, ATX, E-ATX (max. 12” x 13”)

Laajennuskorttipaikat: 9 x PCIe

Levypaikat: 2 x 2,5”, levykelkalla lisäksi 1 x 3,5” tai 2 x 2,5”

Virtalähdetuki: ATX, max. pituus 240 mm levykelkalla, 390 mm ilman

Näytönohjaimen maksimipituus: 369 mm tai 345 mm esiasennetuilla tuulettimilla, Deluxessa max 440

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 200 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 2 x 120/140 mm, Deluxessa 3 x 120/140 mm (mukana 2 tai 3 AJ140) Katossa 2 x 120/140 mm, Deluxessa 3 x 120/140 mm Takana 1 x 120/140 mm (mukana AJ140)

Jäähdytintuki: Edessä 240/280 mm, Deluxessa 360/420 mm Katossa 240 mm, Deluxessa 360/420 mm



In Win ModFree saapuu myyntiin välittömästi. Kotelon perusversio on hinnoiteltu yhtiön omassa Euroopan verkkokaupassa 199,99 euroon ja Deluxe-versiona 289,99 euroon.

Lähde: In Win