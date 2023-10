HMD Global aloittaa älypuhelimiensa valmistuksen Euroopassa – myyntiin pieni erä XR21-erikoismallia

Ensimmäinen HMD Globalin Unkarin tehtaalla valmistettava puhelinmalli on iskunkestävä Nokia XR21.

HMD Global on tiedottanut tänään aloittavansa älypuhelimien valmistuksen Euroopassa. Ensimmäinen Unkarissa sijaitsevalta Euroopan tehtaalta valmistuva puhelinmalli on yritysasiakkaille tarkoitettu XR21, josta tulee saataville myös pienerä kuluttajille.

Valitettavasti kovinkaan tarkkoja tietoja Euroopan puhelinvalmistuksestaan yritys ei kuitenkaan jakanut. HMD Globalin toimitusjohtaja Jean-Francois Barilin mukaan yritys on sitoutunut tekemään investointeja tehdäkseen laitteista turvallisempia ja kestävämpiä. Lisäksi tulevaisuuden suunnitelmissa on räätälöityjen ohjelmistojen ja tietoturvaominaisuuksien tarjoaminen suoraan yritysasiakkaille. Barilin mukaan jokainen laite käy läpi tiukan ohjelmisto- ja haittaohjelmatestauksen Euroopassa ja dataa sekä tietoja säilytetään EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla.

HMD Global tuo kuluttajamyyntiin pienen rajatun 30 kappaleen erän XR21 Limited Edition -puhelinta, jotka ovat ensimmäiset Euroopan kokoonpanolinjalta valmistuneet laitteet. Laite perustuu toukokuussa julkaistuun XR21-malliin, mutta uniikkia on Frosted Platinum -erikoisväri. Lisäksi Limited Edition -malleihin on kaiverrettu piensarjan yksilöllinen valmistusnumero ja pakkauksessa on aitoustodistus. Erikoismallin voi tilata yrityksen verkkokaupasta 699 euron hintaan.

Lähde: HMD Global